Hernando: "Pedro Sánchez no se está postulando a presidente del Gobierno, no podemos ir a otra investidura fallida"

Antonio Hernando, portavoz del PSOE en el Congreso, asegura que en la ronda de contactos que ha iniciado Pedro Sánchez está tratando de saber qué es lo que quieren los demás para "buscar una solución al atasco".

Destaca que cuando Pedro Sánchez calificó de "prescindible" la reunión con Mariano Rajoy era porque tuvo lugar un día antes de la investidura fallida de Mariano Rajoy. Sin embargo, cree que se ha abierto un nuevo tiempo político porque Rajoy ya no tiene la petición del jefe del Estado para formar Gobierno.

Considera que se abre un nuevo tiempo y los líderes políticos "pueden esperar a que lleguen unas terceras elecciones que nadie quiere o buscar una solución". Asegura que Sánchez "no se esta postulando a nada ni quiere ser presidente del Gobierno". "No podemos abocar al país a una nueva investidura fallida", matiza.

Hernando sostiene que la nueva política evoluciona y cambia, refiriéndose al "cambio de opinión del líder de Ciudadanos Albert Rivera que primero dijo 'no' a Mariano Rajoy y después terminó diciendo 'sí'".

"Que nadie tenga la menor duda de que no vamos a pactar con Podemos, con un partido que no defiende la unidad de España", ha atajado Sánchez sobre un posible Sánchez con el partido de Pablo Iglesias. Asimismo, ha reiterado que el PSOE no va a colaborar para que Mariano Rajoy sea presidente del Gobierno porque no creen "que sea un buen presidente para España".

"El nombramiento de Soria en el Banco Mundial dinamita la marca España"

Les parecía que el exministro de Industria, José Manuel Soria, no era la persona adecuada para el cargo en el Banco Mundial por haber dimitido por participar en sociedades en paraísos fiscales. Con esos antecedentes pensaban que su nombramiento dinamitaba la credibilidad de la marca España. "Nos enteramos que su nombramiento no correspondía a un concurso público y por eso hemos solicitado la comparecencia del ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos".