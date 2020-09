Héctor Melero se convierte en el primer juez ciego en España: "He sufrido para conseguirlo"

Su ceguera no ha sido impedimento para aprobar las oposiciones a las carreras judicial y fiscal: Héctor Melero es el primer invidente que se convierte en juez en España. Tiene 26 años, es natural de Cullera, en la Comunidad Valenciana, y ciego de nacimiento.

El Poder Judicial adaptará el ejercicio del puesto de trabajo a la discapacidad del joven, con los mismos instrumentos tecnológicos que le permitieron acceder a las pruebas. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, empleó 5 años en preparar las oposiciones y hoy se siente afortunado.

"Siento gratitud hacia la vida porque soy una persona muy afortunada porque he conseguido lo que me he propuesto y además he sufrido para conseguirlo. Eso le da muchísimo más valor", asevera Héctor Melero.

