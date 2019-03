"Gracias a una agenda de reformas ambiciosa España ha recuperado la credibilidad"

Alfredo Pérez Rubalcaba afirma que el Gobierno no puede negar que es un rescate. Se opondrá a más ajustes como contrapartida. "Seis meses después la situación ha pasado de mala a muy mala y el sistema financiero, de tener dificultades, está rescatado". Claudica asegurando que "estos seis meses no son un éxito y este no es el final de una historia de éxito. Es un rescate".

Para CiU se trata de un anuncio positivo en una situación negativa. Le reprocha a Rajoy su triunfalismo con el que ha presentado el acuerdo. Dice que espera "que precisamente este rescate sirva para que no haya intervención económica" y añade que siempre ha creído "que no la habrá pero para que no la haya hay que seguir haciendo reformas".

Desde el Partido Popular se deja la puerta abierta a más reformas, pero sobre todo se celebra el rescate a los bancos como un paso de gigante, un logro de un Gobierno valiente, dice Cospedal, que ha recuperado en cinco meses la credibilidad perdida.

"Gracias a que el Gobierno del Partido Popular ha puesto en marcha una agenda de reformas ambiciosa, realista y veraz, España ha recuperado la credibilidad para poder acceder nuestro sistema financiero a esta línea de crédito y para que se haya podido conceder", explica Cospedal. La número dos del PP ve lógico que Bruselas vigile y controle a las entidades que reciban ayudas.