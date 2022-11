González Pons, sobre la ley 'solo sí es sí': "Esta es la semana de la oferta para los delincuentes"

La ley 'solo sí es sí' sigue en el punto de mira. La rebaja de penas a varios condenados por delitos sexuales tras su entrada en vigor ha provocado la reacción tanto en el panorama político como judicial.

Los partidos de la oposición se han mostrado en estas últimas horas muy críticos con la ministra de Igualdad y han pedido responsabilidades políticas por esas rebajas de condenas.

Desde el PP, la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, acusaba este miércoles al Gobierno de "desproteger a las mujeres y rebajar penas a los delincuentes", una línea que este jueves ha seguido Esteban González Pons.

El vicesecretario de Relaciones Institucionales de los populares, en una entrevista en 'Espejo Público', ha asegurado que estamos ante "la semana de la oferta para los delincuentes en España" y se ha mostrado muy duro con la recién estrenada ley 'solo sí es sí'.

"Me parece una vergüenza. La ley está equivocada y debe ser reformada", ha asegurado González Pons. "Se tenía que haber escuchado a todas las voces jurídicas que advirtieron de la rebaja de penas para los delincuentes. Esa rebaja ya se ha producido y debe corregirse para el futuro".

En este sentido, el popular ha dejado caer la necesidad de revocar el texto cuanto antes y ha asegurado que no es conveniente esperar a que el Supremo unifique doctrina.

"El Tribunal Supremo, cuando unifique criterio, lo unificará para los casos que ya están condenados, pero cada día que pasa se están produciendo casos nuevos por desgracia. Esperarse 2 o 3 meses más a que el Supremo unifique doctrina es dejar que, este tiempo, las agresiones sexuales que se cometan sean juzgadas por esta ley benévola y no la ley más dura a la que todos aspiramos".

"La ley es del Gobierno, no solo de Podemos"

Por otro lado, González Pons ha tildado de "fiasco" la aprobación de la ley y ha dejado caer el cese o dimisión de Montero; dimisión que ya han pedido este jueves la Asociación Profesional de la Magistratura o Feministas Socialistas.

"Es una ley que ha sido un fiasco. En cualquier país de Europa, en primer lugar, conllevaría una reacción inmediata por parte del Gobierno. En segundo lugar, no culparía a los jueces por un error legislativo del Gobierno y, en tercer lugar, habría una asunción de responsabilidad política inmediata", ha subrayado.

Tras ser preguntado por quién tiene que asumir responsabilidades, el vicesecretario del PP ha sido muy claro: Pedro Sánchez.

"La ley es del Gobierno de Sánchez, no de Podemos. Parece que cuando Podemos comete sus errores el Gobierno socialista no tiene nada que ver. Aquí el último responsable es Pedro Sánchez".

No habrá moción de censura a Sánchez

El eurodiputado, asimismo, ha criticado la rebaja de la condena por sedición y la negociación del Gobierno sobre el delito de malversación, siendo muy crítico con ERC.

No obstante, ha asegurado que no habrá moción de censura contra Sánchez alegando que no cuentan con los apoyos suficientes para desbancar el presidente del Gobierno de La Moncloa.

"En España, la moción de censura es constructiva para dar un gobierno alternativo. Nosotros no tenemos mayoría. Presentar una para hacer ruido puede ser una estrategia de oposición que puede convenir a otros partidos", ha asegurado haciendo alusión a Vox y Ciudadanos, que animaban a Feijóo en estos últimos días. "Nosotros estamos en una oposición bien visible y arriba en las encuestas. No es ruido lo que necesita España, sino una alternativa seria".