Gómez de Celis siente tristeza por lo sucedido con el diputado de Vox: "Lo único que pensaba es por dónde me iba a llegar el sopapo"

Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente primero del Congreso, ha reclamado "firmeza" tras lo sucedido en la Cámara Baja tras el incidente con el diputado de Vox José María Sánchez García, que se subió al estrado y se le encaró.

El portavoz de Vox en la Comisión constitucional fue expulsado este martes del Pleno del Congreso tras ser llamado al orden en tres ocasiones después de haberse encarado con una letrada de la mesa presidencial y con Gómez de Celis, que presidía la sesión en ese momento.

"Siento tristeza"

"Lo único que pensaba es por donde me iba a llegar el sopapo, pero no lo entendía muy bien", ha asegurado. En declaraciones a la 'Cadena Ser', el vicepresidente del Congreso ha mostrado su tristeza por lo sucedido. Es "bastante simbólico" con lo que ocurre en España y en el mundo con la extrema derecha, ha recalcado Gómez.

Gómez de Celis ha explicado que el propio diputado de Vox reclamaba algo que "era imposible" y en lo que no podían intervenir. "Lo que no recuerdo y los más viejos del lugar tampoco, es que alguien se subiera al estrado". Al hablarlo todos, solo se nos viene a la cabeza otra subida al estrado mucho más dramática para la democracia española, el golpe de estado del 23F.

También ha señalado que no hay polarización en España, sino que "posiciones agresivas y de ultraderecha tratan de agredir, verbal, política e ideológicamente a una gran mayoría de españoles". Tras estas palabras ha agradecido a los miembros del PP en la Mesa del Congreso que salieran en su defensa tras el incidente.

Las quejas de Vox

El diputado protestó desde su escaño cuando intervenía un diputado de ERC en el debate de una iniciativa del PSOE sobre el llamado "bibliocausto" o quema de libros durante el franquismo.

Ahí recibió una primera llamada al orden por parte de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Desde Vox aseguran que el motivo de las propuestas son que, el diputado de ERC Jordi Salvador, le había insultado gravemente utilizando términos como "asesino, ignorante y criminal".

El enfado de diputado de Vox hizo que este se subiese a la tribuna de presidencia y se quejó ante una de las letradas. Ese comportamiento provocó una segunda reconvención por parte del vicepresidente Gómez de Celis, que ocupaba en ese momento la presidencia y le avisó del riesgo de ser expulsado.

Expulsión del Congreso

Pero Sánchez García no se calmó, sino que al poco se acercó al propio presidente del Pleno y siguió protestando, de pie, ante Gómez de Celis, que le exigía abandonar la zona reservada para los miembros de la Mesa "no lo puedes consentir", le exigía al presidente en funciones del Pleno.

Tras convencerle de bajar de la Tribuna, Gómez de Celis anunció la expulsión del diputado de Vox, tras haber desatendido tres avisos, impidiéndole participar en los debates y votaciones del resto de sesión.

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