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Expulsan a un diputado de Vox tras un enfrentamiento en el Congreso

El parlamentario sube dos veces a la tribuna y acaba desalojado tras encararse con la Presidencia

Diputado de Vox expulsado del Congreso

Expulsan a un diputado de Vox tras un enfrentamiento en el Congreso | Antena 3 Noticias

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Un incidente en el pleno del Congreso ha terminado con la expulsión del diputado de Vox José María Sánchez tras un enfrentamiento con la Presidencia de la Cámara. El episodio se ha producido durante el debate de una proposición no de ley impulsada por el PSOE sobre la quema de libros en el franquismo.

Los hechos se han desarrollado en varias fases a lo largo de la sesión. En un primer momento, el parlamentario ha protagonizado un cruce de palabras con el diputado de ERC Jordi Salvador. Según el relato de miembros de su grupo, durante ese intercambio se habrían producido descalificaciones directas.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, intervino entonces para llamar al orden al diputado de Vox tras solicitar este intervenir sin tener turno de palabra. La petición fue rechazada, lo que marcó el inicio de una escalada en la tensión dentro del hemiciclo.

Dos avisos antes de la expulsión

Tras ese primer apercibimiento, el diputado se dirigió a la tribuna para hablar con una letrada del Congreso. En ese momento, la sesión ya estaba siendo dirigida por el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Célis, quien asumía la Presidencia.

Desde la mesa se le realizó un segundo llamamiento al orden. El parlamentario regresó a su escaño, pero volvió a solicitar la palabra sin éxito. Acto seguido, subió de nuevo a la tribuna, donde se produjo el enfrentamiento directo con quien presidía el pleno.

Durante ese segundo acceso a la tribuna, Gómez de Célis le instó en varias ocasiones a abandonar el hemiciclo. El diputado mantuvo su posición, lo que llevó finalmente a la decisión de expulsarlo de la sesión.

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