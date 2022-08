El Gobierno da por seguros los apoyos suficientes para convalidar el Plan de Ahorro

El Pleno del Congreso de los Diputados vota este jueves la convalidación del decreto sobre medidas para el ahorro energético. La norma contempla medidas para reducir el consumo para atajar la crisis energética actual derivada de las tensiones geopolíticas con Rusia por la invasión en Ucrania.

La mayoría de los socios dice 'sí'

En principio, el Gobierno tiene los apoyos suficientes para sacar adelante el real decreto. PNV ha confirmado que votará a favor, y aunque ERC y Bildu no han querido desvelar su voto, han insinuado que no se opondrán tal.

Ahora mismo, al Ejecutivo le salen las cuentas: PSOE y UP, 153 escaños; ERC, 13 votos; PNV, 6; Bildu, 5; PDeCAT, 4; Más País, 2; Compromís, 1; BNG, 1; PRC, 1; Teruel Existe, 1.

En contra: PP, Vox y Ciudadanos

Por el contrario, PP, Vox y Ciudadanos han anunciado que rechazan la norma por lo que quedan los votos de estas formaciones sin fijar: PP, 89; Vox, 52; Ciudadanos, 9.

Desde el PP han exigido negociar otro decreto, principalmente con los comerciantes, "los principales afectados", para que España logre una reducción de sus consumos a través de recomendaciones: "No son recomendaciones, sino obligaciones. Hay una grandísima diferencia entre imponer algo y recomendar. Los españoles son responsables y están concienciados. Esa recomendación la asumirán si es compatible con el ejercicio de su actividad económica", han asegurado.

En Ciudadanos, "el chantaje" del Ejecutivo para convalidar el decreto ley "ya no cuela". El grupo rechaza la tramitación parlamentaria porque se trata de una "promesa muy típica". "Lo que no vamos a admitir de ninguna forma son medidas de ahorro energético que imponen una serie de sacrificios a empresas y a ciudadanos cuando el Gobierno no está dispuesto a asumir ninguno en una Administración sobredimensionada", ha dicho el portavoz adjunto Edmundo Bal.

En Vox la situación no es diferente. Iván Espinosa de los Monteros ha advertido que el 'no' del partido responde a que el plan de ahorro energético aplica "tremendos recortes".

El presidente Pedro Sánchez, que continúa con su gira por Latinoamérica, ha reconocido que no le sorprende la negativa de las formaciones. "La noticia sería que el apoyara algún decreto. Cada cual tendrá que explicar las razones de por qué vota en contra de un real decreto que es importante en un contexto inflacionista par la clase media trabajadora", ha sentenciado el mandatario.