Pedro Sánchez llega a Colombia para iniciar su gira por Latinoamérica y mostrar su apoyo al izquierdista Gustavo Petro

Pedro Sánchez se encuentra en Colombia, la primera parada de una gira por Latinoamérica. El presidente del Gobierno ha viajado a Bogotá con el objetivo de reforzar la presencia y el papel de España como "punta de lanza" en las relaciones de la Unión Europea con América Latina.

En su visita, la segunda que realiza como presidente del Gobierno, le acompañarán la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y una decena de empresarios.

Sánchez inicia su agenda exterior

Hoy el jefe del Ejecutivo español se reunirá con el recién elegido presidente de Colombia, Gustavo Petro, que se ha convertido en el primer mandatario de izquierdas del país. Desde Moncloa han dejado claro que el de Petro es el claro ejemplo de un "gobierno progresista que simboliza el cambio de ciclo en la región".

El jueves Sánchez llegará a Quito, donde mantendrá un encuentro con el presidente Guillermo Lasso, y el viernes se desplazará hasta la capital hondureña de Tegucigalpa para entrevistarse con la presidenta Xiomara Castro.

El Gobierno busca convalidar el plan de ahorro

Precisamente este viaje va a impedir que Sánchez esté presente en el pleno extraordinario del Congreso en el que el Gobierno intentará sacar adelante el plan de ahorro energético, por lo que tendrá que votar telemáticamente.

A un día de la votación el Ejecutivo sigue conversando con los distintos grupos políticos para conseguir los apoyos suficientes que le permitan convalidar el decreto. El principal partido de la oposición no lo va a poner fácil porque ya ha anunciado que si no hay cambios la respuesta será 'no'. "De entrada nuestra postura es 'no'. Si el Gobierno no aísla las frivolidades de este decreto, votaremos en contra", ha afirmado el PP.

Por otro lado, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha dejado claro que "Si Feijóo vota que no a este decreto, tendrá que explicar de parte de quién está".