La ministra Teresa Ribera valora las medidas de ahorro energético: "A nadie se le ha ocurrido calificarlas como frívolas"

En medio de la creciente polémica por las medidas que el Gobierno de España ha incluido en su plan de ahorro energético, llega el debate al Congreso para su votación. El Ejecutivo confía en tener asegurados los votos de sus socios de investidura, aunque ERC va a apurar hasta el último instante para negociar y hacer valer el voto de sus 13 parlamentarios, lo cual es de gran utilidad para el Gobierno de coalición, dado que los independentistas tienen incluso más escaños que Ciudadanos (10).

En el día decisivo para aprobar el plan de ahorro energético, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha hablado en el programa Espejo Público, insistiendo en que las medidas de ahorro energético serán de gran utilidad. Ribera ha señalado que "a nadie se le ha ocurrido calificarlas como frívolas", pese a que el propio PSOE cargaba en su cuenta de Twitter contra el PP, después de que el coordinador general popular, Elías Bendodo, hablara de "medidas frívolas".

Ribera ha querido indicar que "es fundamental el poder garantizar que hay un diálogo, una participación, un sentido de la responsabilidad por parte de los actores españoles". También resalta que "esto no se trata de ver que es lo que propone el Gobierno para decir que no. Se trata de aportar ideas, y se trata de buscar soluciones pensando en los problemas concretos que tenemos delante. Nos gustará o no nos gustará, obviamente, tener la energía a estos precios, pero es que tenemos que afrontar esa situación. No vale decir 'no me gusta' o 'la culpa es del Gobierno' porque no es real". Cabe destacar que Rusia ha pasado ya a ser el segundo proveedor de gas de España, solo superado por Estados Unidos, y ya por encima de Argelia.

Alemania sigue medidas similares

Uno de los países que ha seguido la estela de España a la hora de limitar la temperatura de la calefacción a 19 grados es Alemania. Lo harán, más concretamente en edificios públicos, de igual manera que ha ocurrido con el apagado de luces en gran parte del país. El apagón en numerosas zonas de Alemania supone parte del plan de ahorro que lleva a cabo el Gobierno de Olaf Scholz, liderado por los socialdemócratas, y teniendo como aliados a liberales y verdes.

No obstante, las medidas para ahorrar energía y no depender directamente de Rusia están hundiendo en popularidad al Gobierno alemán. En España, el Gobierno no muestra preocupación porque les pueda suceder algo similar, aunque ya avisan de que nos esperan unos meses complicados, tal y como aseguró la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien dijo que "nos espera un invierno durísimo y de muchísimo sufrimiento" porque "Putin ya lo está haciendo pero va a usar los cortes de suministro de gas".