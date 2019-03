El Gobierno se queda sin el apoyo de CIU en la defensa de los presupuestos

Rubalcaba defenderá mañana en el Congreso su enmienda contra los presupuestos. Unas cuentas que, para los socialistas sólo servirán para agravar la crisis y crear desconfianza en los mercados. La diputada socialista Elena Valenciano ha declarado que "la economía española necesita respirar ya y Rajoy la está ahogando".

Según IU, los presupuestos presentados por el Gobierno no son los que necesita España. Desde Convergencia y Unio advierten que no hay margen para negociar el apoyo a las cuentas del Estado si el Gobierno no paga a Cataluña, dicen, lo que le debe. "No vamos a dar apoyo a los presupuestos porque son unos presupuestos que por muchas razones no compartimos, creemos que no son, sinceramente, positivos para la economía del país", asegura Durán y Lleida.

Los populares, por su parte, les piden responsabilidad y recuerdan que ellos apoyaron a CIU para aprobar los presupuestos de Cataluña.

La secretaria general del PP también ha criticado la actitud irresponsable de los socialistas intentando "alarmar y calentar el ambiente". María Dolores de Cospedal recuerda que "los que nos han traído hasta aquí y los responsables de la situación, parece que no tienen ningún interés en que se solucione lo que ellos mismos han provocado". Cospedal ha defendido las reformas frente a la herencia recibida y ha recordado que el dato del déficit que ha dado Bruselas confirma el engaño del anterior Gobierno.