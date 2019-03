El Gobierno guarda silencio sobre la vuelta de Aznar y en el resto ve división en el PP

Ningún miembro del Ejecutivo ha querido comentar esta mañana a su llegada al Congreso la entrevista de de Aznar en Antena 3, aunque la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha contestado con un "luego hablamos" al ser preguntada por ello. Ni la ministra de Sanidad, Ana Mato, ni el de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ni el de Industria, José Manuel Soria, se han querido parar en los pasillos de la Cámara para dar su opinión.

Sí lo han hecho los diputados socialistas Ramón Jaúregui y Eduardo Madina, mientras que la portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha lanzado los interrogantes: "¿ha vuelto? ¿se había ido?" El exministro Jaúregui ha dicho que él no "desea" que vuelva Aznar y que "Dios no lo quiera", y el secretario general del grupo socialista, Eduardo Madina, ha asegurado que no la "contempla". Madina ha explicado que no vio la entrevista, porque "en materia de Aznar" se volvió "agnóstico ya hace años".

También se pronunció el presidente de la Cámara, Jesús Posada, que ha asegurado que "estamos en otra etapa". Entre los diputados del PP sólo Vicente Martínez Pujalte se ha referido a este asunto. "Él ha decidido dedicarse a otras cosas", ha subrayado, tras lo cual ha señalado que "cada uno puede hacer los comentarios que considere convenientes" y que, en su opinión, el Gobierno "está haciéndolo lo mejor que puede, aunque tendrá sus aciertos y algunas cosas que se podrían mejorar".

También Gaspar Llamazares se ha referido al posible retorno de Aznar calificándolo como "ruido y furia". El portavoz de IU asegura que "el PP está haciendose oposición a sí mismo".

Para la parlamentara de Coalición Canaria Ana Oramas, sería "totalmente kafkiano" que Aznar volviera, algo que no cree que se produzca, "porque dentro del PP no está la gente por que vuelva Aznar, sino por apoyar a su presidente". Oramas ha destacado que las declaraciones de Aznar van contra la "línea de flotación" del Gobierno, lo que ha calificado de "sorprendente".