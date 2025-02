El Gobierno exige la dimisión de Mazón y acusa a Feijóo de encubrirle: "Miente más que habla"

El Gobierno ha intensificado su ofensiva contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tras sus continuas contradicciones sobre su actuación el 29 de octubre, cuando la Dana azotó la Comunidad Valenciana Desde Moncloa señalan también a Alberto Núñez Feijóo, al que acusan de encubrir a un "mentiroso compulsivo".

La polémica ha estallado después de que la Generalitat trasladara a la jueza que Mazón no estaba en el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) a las 20:11 horas, cuando se envió la alerta de emergencia a la población. Sin embargo, el propio Mazón aseguró este miércoles que llegó a las 20:28 y que la alarma le sonó en el trayecto, contradiciendo a su versión previa, en la que afirmaba estar en el Cecopi desde las siete de la tarde.

Críticas del Gobierno

La portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ha denunciado que el presidente valenciano "toma por imbéciles a los ciudadanos" al cambiar de versión según avanza la investigación judicial. Micó también ha recordado que existen mensajes en los que la exvicepresidenta Teresa Ribera intentó contactar con Mazón durante la crisis y éste aseguró que no tenía cobertura. Compromís ha instado al PSOE valenciano a impulsar una moción de censura contra Mazón. "La Comunidad Valenciana merece una alternativa real y digna", ha defendido Micó.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado a Mazón de que "cada día cambia de versión" "La situación de Carlos Mazón es insostenible. Cada día cambia de versión y, además, de una manera, como ustedes han visto, muy alegre. O sea, aquí hoy se dice que uno está en una reunión a las 7, luego se dice que a la reunión no llega hasta las 8 y pico, no habla de con quién estuvo durante ese periodo", ha recriminado. Desde Sumar, el portavoz y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también ha sido ha sido tajante: "No caben más mentiras. Mazón debe dimitir de inmediato". En la misma línea, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha calificado al presidente valenciano como un "inútil, mentiroso y zombi político".

Feijóo, en el punto de mira y el PP cierra filas

Las criticas no sólo recaen sobre Mazón. Desde el Gobierno y la oposición también señalan a Alberto Núñez Feijóo por seguir respaldando a su barón autonómico pese a las evidencias de contradicciones. "Feijóo es responsable de esta vergüenza", ha sentenciado Micó. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, también ha mostrado su indignación. "No voy a perder ni un minuto más en este fango. Mi tiempo es imprescindible para la reconstrucción, mientras otros llevan cuatro meses dando distintas versiones", ha afirmado.

A pesar de las críticas, la dirección nacional del PP mantiene su apoyo a Mazón. Fuentes de Génova han insistido en que el presidente valenciano no ha cambiado de versión y que su llegada al Cecopi a las 20:28 "no contradice" sus declaraciones anteriores. El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha defendido la gestión de Mazón, asegurando que "ha dado la cara, ha dado explicaciones y no ha salido corriendo". Para Bravo, "no se le puede pedir más" al president.

