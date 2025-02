Carlos Mazón reconoce por primera vez que llegó al CECOPI a las 20:28 horas el día de la DANA

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha reconocido por primera vez cuatro meses después de la fatídica DANA la hora a la que llegó al CECOPI, motivo de controversia durante todo este tiempo. "Llegué a las 20:28 al CECOPI", ha expresado ante los medios de comunicación. "Eso es después de las 19:00 horas", tal y como se había dicho hasta ahora, "es un hecho fáctico, son otros lo que dicen mentiras los que tienen un problema de credibilidad con una mentira tras otra. Ya está bien", sentenciaba.

Mazón cuenta, además, que dio la alerta "de camino al CECOPI", y que "el Gobierno no dio información. El Gobierno no dio ninguna información del barranco del Poyo, estaba a 26 cuando llegó a 1700. ¿De qué me van a informar antes de las 17:00?". Ante las preguntas de los medios de dónde estuvo entones hasta las ocho y media de aquella tarde, el jefe del Consell sostiene que "primero en el Palau (de la Generalitat) y después de camino al Cecopi".

Sobre las acusaciones de paralizar la gestión

"Se ha dicho que cuando llegué al CECOPI paralicé la gestión. Hemos demostrado que todo eso es falso. En ningún momento me esperaron para mandar la alerta, es falso. Nadie me espero para nada", señala Mazón. "Mentiras como la de la delegada del Gobierno que dicen haberme visto interrumpiendo una reunión y retrasando el envío. Cuatro meses tratando de llamarme asesino, criminal, bajo el mantra de que paralicé un envío y es falso. Paralicé reuniones es falso".

"El Gobierno de España no dio ninguna información sobre el barranco del Poyo. Nadie me espera porque yo no coordinaba nada. Van cambiando el relato una y otra vez. Ya está bien de buscar la criminalización permanente", apunta el presidente valenciano.

"Yo llegué al CECOPI 9 horas antes que la delegada del Gobierno"

"Yo llegué al CECOPI 9 horas antes que la delegada del Gobierno, que no llegó hasta la mañana siguiente. El de la CHJ no fue nunca y es miembro". Sentencia Mazón que "son los demás los que tienen que responder ya porque es mentira. Mentira tras mentira durante meses".

Las declaraciones de Mazón llegan un día después de que la Generalitat haya trasladado a la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga los hechos que Carlos Mazón no se encontraba en el Cecopi a las 20:11 horas, momento en el que se envío el mensaje ES-Alert a la población.

Diferentes versiones

"¿Cuándo he mentido?"

Carlos Mazón también ha negado que haya cambiado su versión: "Pero ¿quién cambió la versión? De verdad, es que no entiendo el cambio de versión, ¿cuándo es? Evidentemente, las 20:28 son después de las 19:30 es un hecho fáctico, ¿no? ¿Cuándo he mentido? Repasen mi comparecencia en Les Corts Valencianes, que siempre dije lo mismo".

La fatídica DANA del pasado 29 de octubre dejó 224 muertos y tres desaparecidos en la provincia de Valencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com