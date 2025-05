El Gobierno se desmarca de la ofensiva contra la UCO mientras Pedro Sánchez mantiene su silencio

Moncloa trata de que el escándalo de los 'fontaneros'del PSOE no salpique al presidente Pedro Sánchez. El objetivo es aislar a Sánchez. Fuentes de la presidencia del Gobierno aseguran a Antena 3 Noticias que no van a adoptar medidas porque no hay ninguna acusación directa contra el jefe del Ejecutivo. La versión que mantiene es que se trata de una campaña basada en mentiras y defienden que no hay nada orquestado contra la UCO de la Guardia Civil.

A pesar de la imagen de tranquilidad que intentan transmitir, hay voces dentro del seno del Gobierno que reconocen que les preocupa la imagen que se pueda trasladar y que el debate público se esté centrando en esto. Unas afirmaciones que admiten en privado y las cuenta desde Moncloa la periodista Lucía Fernández para el informativo de Vicente Vallés.

Desde hace aproximadamente un mes Pedro Sánchez no ha respondido a preguntas de los periodistas. Sí lo han hecho otros miembros del Gobierno de España y, en el 'caso de Leire Díez', lo hicieron para desvincularse de ella.

"No se aporta ningún tipo de prueba de que esta persona hablara en nombre de nadie", explica la vicepresidenta María Jesús Montero. Lo hacen para defender que hay una campaña contra ellos. Así lo expresaba el ministro de Transformación Digital, Óscar López: "Campaña de bulos y fango que se ha desatado contra el Gobierno".

Lo hacen para poner en el centro de las críticas al Partido Popular., especialmente a Alberto Núñez Feijóo, a quién acusa de "blanqueador de la ultraderecha" y "veraneante con narcos".

Tienen claro que no hay nada que manche al Gobierno, que en esos audios no se ha probado nada y niegan tajantemente que haya una trama corrupta para ir contra la UCO.

Lo que sí admiten es que, desde hace unas semanas, con todos estos asuntos, se está desviando el foco. Algo que sí les preocupa.

