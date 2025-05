Los audios que revelan que una 'fontanera' del PSOE maniobró presuntamente para acabar con la UCO: "Has sido víctima de la Camorra"

Este lunes el diario 'El Confidencial' ha desvelado un audio en el que presuntamente personas ligadas al PSOE instan al empresario Alejandro Hamlyn información comprometedora de Antonio Balas, teniente coronel de la UCO de la Guardia Civil que encabeza las investigaciones sobre el 'caso Koldo' o la investigación en torno a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El citado medio destaca a una "fontanera" de Moncloa y del PSOE, María Leire Díez Castro- Señalan que se reunió en febrero con Hamlyn -investigado en una causa de hidrocarburos- para pedirle esa información comprometedora. Por su parte, el Partido Socialista niega tener en nómina a las personas que aparecen en unos audios sobre la UCO.

Leire Díez es la mano derecha de Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE, según el adelanta 'El Confidencial', que apunta que trabaja en Ferraz, que fue jefa Comunicación en la empresa pública Enusa (2018-2021) y directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos (2022-2024).

Junto a Díez están el empresario Javier Pérez Dolset, procesado por fraude en subvenciones y según el diario también "colaborador de Ferraz" y el abogado Jacobo Teijelo, entre otros letrados que no participaron en la conversación, aunque pueden verse en una imagen publicada.

Leire Díez llega a decir en ese audio a Hamlyn: "A ver, una cosa. Aquí tenemos un problema y es el siguiente. ¿Vale? No nos vamos a meter en lo que son los entramados, porque en los entramados hay 200.000 empresas y yo creo que no nos interesa eso. Interesa más saber de dónde viene esta génesis. Claro, entonces, es decir, tú has sido víctima de la Camorra, pero de la, de la propia, de la Camorra de la Guardia Civil". El abogado sentado a su derecha añade: "Por ir... ¿Qué sabemos de Balas? Cuéntanos algo de Balas".

"Yo puedo contar muchísimas cosas del señor Antonio Balas, pero... Decidme qué es lo que quieren de mí", pidió entonces Hamlyn. En otro momento de la cita telemática, y según el audio, Leire Díez vuelve a insistir al empresario investigado: "A ver, eh, mira, esto es muy fácil (...) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no están para extorsionar a ciudadanos en este país. Agregaba además: "Todo esto no hubiese sido posible sin la activa colaboración de determinadas personas, lo que yo no tengo ninguna gana de que pase es que este señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos nosotros. Y de momento lo que está haciendo es convertirnos a todos en presos y carceleros de él".

El PSOE rechaza tener en nómina a esas personas

El PSOE ha asegurado este lunes que "ninguna de las personas" que aparecen en los audios que según 'El Confidencial' "desvelan una operación clandestina de esta formación política "para acabar con la UCO" está en nómina del partido. Desmiente "de forma categórica" la información publicada por el digital.

Tras conocer la información, el PSOE ha hecho público un comunicado en el que destaca que relacionar al partido con las personas que aparecen en los audios "solo busca un salto más" en lo que entiende como una "ofensiva diaria contra los socialistas". Denuncia que se le imputan unas actividades "de forma falsa e interesada" y se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que crea oportunas, ante una publicación que cree "difamatoria y claramente destinada a realizar un daño reputacional al partido".

En este sentido, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado tras ser preguntada por esto que el Gobierno "actúa siempre en colaboración con la justicia, con total transparencia y con total contundencia".

