Vicente Vallés, sobre los audios de Leire Díez: "Tan obscenos, o más, que los anteriores. Tanto, que el PSOE se ha dado por aludido"

Cada mañana se hacen públicas nuevas grabaciones de la militante del PSOE, Leire Díez. Son tan obscenas, o más, que las de días anteriores. Tanto, que el PSOE, finalmente, se ha dado por aludido. Cuando se publicaron las primeras grabaciones, los socialistas trataron de despejar el balón lo más lejos posible. En el segundo día, el Gobierno se quiso resguardar detrás del PSOE, en el intento de amurallarse y no resultar salpicado por este escándalo.

Pero hay problemas que son tan evidentes, y tan impúdicos, que no tienen fácil remedio. Y, finalmente, los socialistas se han sentido tan concernidos, que no les ha quedado otro remedio que hacer algo, para que parezca que hacen algo. Porque no se puede decir que la medida sea muy expeditiva. Se trata de la simple apertura de un expediente informativo contra la militante socialista, lo que augura un largo procedimiento interno, con final indeterminado y, quizá, cuando este asunto haya sido enterrado en la memoria por otro escándalo que sea más intenso, o simplemente, que sea nuevo.

Lo que sí ha ocurrido ya es que importantes dirigentes del PSOE han reconocido su desazón y el sentimiento de zozobra que embarga al partido, ante el contenido indecoroso de las grabaciones protagonizadas por esa militante socialista a la que varios de esos dirigentes dicen conocer personalmente.

