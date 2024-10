Cara a cara entre Sánchez y Feijóo por la rebaja de penas a los etarras: "Si tiene algo de conciencia, rectifique"

Este miércoles, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se han visto las caras durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, muy marcada por la polémica rebaja de penas a los presos etarras.

Feijóo ha empezado pidiendo a Sánchez que retire la ley sobre intercambio de antecedentes penales en la Unión Europea, que beneficia a presos de ETA: "Le pido expresamente que retire la ley que deja sin efecto más de 300 años de prisión a los condenados por terrorismo de ETA. Tiene cinco días, hasta el 14 de este mes. Si le queda un mínimo de conciencia, le ruego que lo aproveche y recapacite".

"Viene usted a hablar de dignidad, pero dignidad para usted es: presos por presupuestos", ha continuado. Y, en su opinión, así solo "quedan las vidas truncadas, el dolor de las familias y el error de la alternativa". Esto último, lo ha dicho admitiendo que se su partido se ha equivocado. "Estos días muchos españoles se sienten decepcionados" con el PP y "tienen razón". "Pero, señor Sánchez, no es lo mismo un error -por injustificable que sea- que la bajeza moral de impulsar una ley a sabiendas", ha insistido.

Ha recordado que el Gobierno de Sánchez prometió a las víctimas de ETA que no rebajarías las penas a etarras. "Le dijo a las víctimas que no rebajaría a la penas. Está por escrito y firmado por su Gobierno", ha explicado. Y ha enfatizado: "Les dio su palabra", pero "usted no tiene palabra". "Da privilegios a los españoles a costa de otros", ha lamentado.

"Señorías del PSOE si no retiran ley, ya pueden disfrutar de esta victoria miserable, pero no vuelvan a dar lecciones. Ahí se quedan para siempre, con el aplauso de Otegi, de Txapote y de los demás. Quédense ese aplauso y esos seis votos", le ha espetado, cosechando una ovación del PP.

Llegados a este punto, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha llamado a la cuestión al líder del PP por no atenerse al motivo de la comparecencia registrada por su grupo, que era la crisis migratoria y el equilibrio fiscal exigido por Europa. A lo que Feijóo ha respondido: "El presidente ha hablado sin límite de tiempo sobre las personas que entran en España y yo estoy hablando sobre la dignidad de los españoles", ganándose otra ovación.

Sánchez acusa de xenófobos

Sánchez, por su parte, ha aprovechado su intervención inicial para acusar a la oposición de generar "odio" a través de la migración. Sin límite de tiempo, el presidente del Gobierno se ha dedicado a asegurar que "España es un país de migrantes". Y ha la mentado que la derecha y la ultraderecha "quieren que la Armada deje de auxiliar náufragos y se dedique a hundirlos. Quiere cambiar los centros de acogida por campos de trabajo"

Pero, en su opinión, los nacimientos y las migraciones son elementos necesarios para combatir el reto demográfico que sufre España y el resto de países desarrollados, y, por ello, ha anunciado una nueva ley de familias.

