El Gobierno no ha decidido aún si prorrogará el Estado de Alarma

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho hoy que el Ejecutivo aún no ha decidido si prolongará el estado de alarma otros 15 días para solucionar la crisis aérea provocada por los controladores.



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rubalcaba ha afirmado que, si se decide la prórroga, debería hacerse antes del día 18 o 19 y que será el Congreso de los Diputados el que deberá aprobarlo, por lo que "se buscaría la mayoría parlamentaria necesaria".



Rubalcaba declaró también su "perplejidad" ante la actitud de los controladores en sus declaraciones de estos días que, según él, "tratan de minimizar los hechos" e incluso exigen compartir responsabilidad.



El portavoz del Gobierno consideró que los controladores parece que todavía no son consciente de que lo que han hecho es "gravísimo" y de que no es una "huelga salvaje", sino que "abandonaron el espacio aéreo y forzaron el cierre del espacio aéreo".