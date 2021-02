El gesto de la monja Sor Lucía al introducir su voto en la urna en las elecciones catalanas: "Dije que lo haría"

La mediática monja sor Lucía Caram ha subido a las redes sociales varias imágenes en las que sale ella misma en el colegio electoral votando en las elecciones elecciones al Parlamento de Cataluña 2021. Una de las fotos llama poderosamente la atención, ya que la religiosa se ha tapado la nariz antes de meter la papeleta en la urna en las elecciones catalanas.

"Acabo de votar. Dije que lo haría por responsabilidad... Y que lo haría tapándome la nariz", ha escrito en Twitter Sor Lucía. "Sea cual sea el resultado, y gobierne quien gobierne, lo haga pensando en el bien común y en los derechos de los ciudadanos a vivir con dignidad. Respeto y libertad", ha añadido Sor Lucía.

En otro mensaje, la monja dice que espera que “tengamos un gobierno que trabaje por la justicia social, el bienestar de los ciudadanos, el desarrollo: por las personas y el progreso".

Arremetió contra Sánchez e Iglesias

Sor Lucía Caram no ha hecho público a quién ha votado en estas elecciones catalanas, pero lo cierto es que hace menos de un mes se mostró muy crítica con los líderes de PSOE y Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias respectivamente.

"Y tú ahora eres rico, poderoso y te cargas la democracia. Anda, @PabloIglesias no me vengas con milongas. Eres un traidor del pueblo al que dices defender. No te cree nadie: ni tu socio @sanchezcastejon", dijo la religiosa.