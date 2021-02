La hemeroteca le recuerda a Pedro Sánchez lo que él mismo decía sobre un Gobierno de coalición con Podemos

Era octubre de 2019 Pedro Sánchez expresaba así sus temores ante un posible Gobierno de coalición con Podemos. "Os imagináis esta crisis en Cataluña con la mitad del gobierno defendiendo la Constitución y la otra mitad del Gobierno con Podemos dentro diciendo que hay presos políticos en Cataluña y defendiendo el derecho a la autodeterminación en Cataluña. Donde estaría España y donde estaría la izquierda".

Discrepancias en el Gobierno

Las palabras de Pablo Iglesias han dividido todavía más al Gobierno de coalición. Todos los ministros del PSOE contradicen a Iglesias. Insisten en que, en España, la democracia es plena y está consolidada. Hoy ha sido José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social.

Hoy sigue creciendo la polémica por las dudas de Pablo Iglesias sobre la calidad de la democracia en España. A él no le hemos visto desde la entrevista del lunes. Hoy no tiene ningún acto en su agenda. Pero su partido ha lanzado un vídeo en el que se reafirman en esa idea.

El último, Escrivá

José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social y Migraciones, ha explicado hoy en Espejo Público cual es la situación entre PSOE y Unidas Podemos dentro del Gobierno de coalición. "Este tema no se ha discutido en el Consejo de Ministros. Hay una brecha enorme entre lo que parece que ocurre fuera y dentro del Gobierno. Me da la sensación de que en España no estamos acostumbrados a un Gobierno de coalición. En Alemania están acostumbrados".

José Luis Escrivá ha respondido a las declaraciones de Pablo Iglesias "que España es una democracia plena, en las evaluaciones España siempre destaca en los índices. No vale la pena".