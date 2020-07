Génova evita pronunciarse hasta que lean el auto de procesamiento a Camps

La dirección nacional del Partido Popular esperará a leer con detalle el auto de procesamiento al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la 'causa de los trajes' derivada del 'caso Gürtel' antes de pronunciarse públicamente sobre la decisión del juez José Flors de decretar la apertura de juicio oral, han asegurado a Europa Press fuentes 'populares'.

Según se ha desvelado el juez este viernes, Camps se sentará en el banquillo de los acusados para ser juzgado por un presunto delito de cohecho impropio al haber recibido supuestamente varios trajes pagados por las empresas de la trama Gürtel.

Génova ha reiterado en los últimos dos años su absoluta confianza en la inocencia del presidente de la Generalitat valenciana, haciendo hincapié en que nadie se cree que Camps pueda venderse por tres o cuatro trajes.

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha expresado en más de una ocasión su respaldo público a Camps, una de ellas fue recientemente durante la campaña electoral de las autonómicas, cuando ante más de 10.000 personas congregadas en la plaza de toros de Valencia exclamó: "Paco eres un gran presidente. Tienes mi amistad sincera y mi apoyo".

La dirección nacional del PP prefiere esperar a leer con detalle el auto de procesamiento antes de hacer una valoración pública sobre la decisión del juez de decretar la apertura de juicio oral contra Camps y otros cargos del PP valenciano: el ex secretario general del PPCV y diputado, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos; y el ex jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo y actual responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret.