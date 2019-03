La Generalitat catalana retrasará la paga de Navidad de sus funcionarios

El gobierno catalán ha avanzado que los funcionarios que dependen de la Generalitat cobrarán la mensualidad de diciembre el próximo día 21, pero sólo garantiza que podrá pagar el 80% de la extra de Navidad el 28 de este mes, una semana más tarde de lo habitual, y el 20% restante se abonaría en enero.

En rueda de prensa, el portavoz del Govern, Francesc Homs, y el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, han anunciado que la negativa del Gobierno español a pagar los 759 millones de euros pendientes en cumplimiento del Estatut les obliga a tomar esta medida "excepcional". Mas-Colell ha cargado con dureza contra el Gobierno saliente de José Luis Rodríguez Zapatero por no cumplir su promesa: "Se les tendría que caer la cara de vergüenza", ha espetado en un tono poco habitual para este conseller de un perfil más técnico.

El titular de Economía ha explicado que espera pagar ese 20% pendiente, que podría ser menos, ha recalcado, en el mes de enero, y ha mostrado su "esperanza" en que el nuevo Gobierno del PP quiera "comenzar bien", con una "actitud dialogante" y abone esos recursos.

El anuncio del Govern ha enturbiado las negociaciones con los sindicatos, que han tratado de acceder a la rueda de prensa en el Palau de la Generalitat ante las informaciones que auguraban una medida de ese tipo, y se han mostrado indignados por que el ejecutivo "escondiera" ese dato en la Mesa de la Función Pública.

"Si el nuevo Gobierno comienza a adoptar el paquete de excusas del Gobierno saliente, no sería lo más inteligente", ha asegurado Mas-Colell, que se ha quejado de que la "mala jugada" del Gobierno socialista y ha advertido de que el Govern de CiU "no la olvidará". El conseller ha comentado que hará todo lo posible para que no se tenga que adoptar esa medida o al menos para rebajar el porcentaje de la paga extra cuyo pago puede demorarse, y ha cifrado en menos de 200 millones de euros el volumen de recursos que puede aplazarse.

Tanto Mas-Colell como Homs han recordado que los altos cargos de la administración se han quedado sin paga extra, y el titular de Economía ha supuesto que este aplazamiento en el pago de una parte de la mensualidad extraordinaria podría aplicarse de forma lineal. Mas-Colell, visiblemente indignado por la postura del Gobierno socialista, ha opinado que se trata de un "sacrificio razonable" que se puede pedir a los funcionarios catalanes, cuya profesionalidad ha destacado.

Y es que, según ha argumentado, "no sería justo" que ese "golpe dramático" a la tesorería de la Generalitat lo encajaran "sólo los proveedores". Sin embargo, ha asegurado que esta falta de liquidez también obligará a "dilatar" pagos a proveedores, pymes y autónomos entre ellos, aunque no ha cifrado cuánto pueden retrasarse los pagos ni cuántos afectados habrá.

Mas-Colell ha denunciado la "premeditación" del Gobierno socialista en "endosar su déficit" a la Generalitat a pesar de ser consciente de que el Estado puede conseguir financiación en los mercados y la Generalitat no, se ha quejado el conseller. De entrada, el Govern ha presentado hoy un requerimiento ante el Ministerio de Economía y Hacienda para exigir el pago de esos 759 millones de euros y, si en el plazo de un mes no hay respuesta positiva, iniciarán la vía contencioso-administrativa.