Garzón pide al PSOE "romper el pacto con Ciudadanos o modificarlo radicalmente"

El portavoz de IU en el Congreso, Alberto Garzón, ha advertido a los socialistas de que, si el pacto que tienen firmado con Ciudadanos no se cambia "radicalmente", volverán a votar en contra si intentan otra vez la investidura, insistiendo en que sin un acuerdo entre el PSOE y Podemos habrá elecciones. "Nos gustaría que el PSOE rompiera el pacto con Ciudadanos y empezáramos de cero pero también podría ser lo mismo modificarlo sustancialmente hasta que no parezca el acuerdo con C's", ha asegurado Garzón en una rueda de prensa después de la reunión que han mantenido los equipos negociadores del PSOE e IU en el Congreso.

Sin embargo, si el PSOE y Podemos no llegan a un acuerdo "todo lo que hagan los demás" no bastará para evitar la repetición de los comicios en junio, ha insistido Garzón tras un encuentro que ha durado una hora y ha sido el primero que ha mantenido con los socialistas tras la investidura fallida de Pedro Sánchez. En la reunión, la delegación socialista les ha trasladado que el acuerdo firmado con Ciudadanos sigue vigente, aunque están abiertos a cambios, ha afirmado Garzón, que ha dicho no poner vetos a C's, si bien rechaza totalmente que el partido de Albert Rivera se quede con la gestión de la economía y la izquierda mantenga la agenda social.

Garzón ve ciertos avances en cuanto a que algunas fuerzas políticas están dispuestas a rebajar sus exigencias y por eso ha hecho hincapié en la importancia del diálogo, pidiendo al PSOE y a Podemos que "no sigan mareando la perdiz" y dejen a un lado "los juegos de pasillo". Y si alguno de los dos quiere volver a la competición electoral el 26 de junio "que lo digan", para que el resto de fuerzas políticas y también los ciudadanos lo tengan claro.

Sobre la mediación que Sánchez ha solicitado en Bruselas al primer ministro griego, Alexis Tsipras, para que pida a Pablo Iglesias que desbloquee la formación de Gobierno, el portavoz de IU ha replicado que más allá de que la mediación "se llame Tsipras, Garzón o whatsapp", lo importante es que los dos se vean y hablen.

Por su parte, los socialistas han valorado "muy positivamente" el encuentro y han agradecido "la voluntad de diálogo mostrada una vez más" por IU para desbloquear la situación, según fuentes socialistas. A la mesa de negociación han acudido esta tarde, por parte del PSOE, Meritxell Batet, Jordi Sevilla, José Enrique Serrano y Rodolfo Ares, mientras que desde IU han acudido, además de Garzón, la diputada Sol Sánchez, el secretario de Organización, Adolfo Barrena, y la portavoz de Ahora en Común, Isabel Elbal.