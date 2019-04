Iglesias rechaza a Garzón la oferta de converger con IU para la elecciones generales

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha trasladado este miércoles en persona al candidato de Izquierda Unida a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, el rechazo de Podemos a converger con IU en una candidatura de unidad popular en las próximas elecciones generales, aunque ha manifestado que las puertas de su formación están abiertas para gente como él.

"Podemos no va a llegar a un acuerdo electoral con Izquierda Unida", ha asegurado tajante Iglesias en declaraciones a los medios tras finalizar el encuentro que ha mantenido con Garzón durante una hora y media en la sede de Podemos en la calle Princesa de Madrid. "Queda tiempo todavía", ha defendido por su parte el candidato de IU, minutos antes.

Sin embargo, Iglesias ha cerrado la puerta definitivamente a la convergencia con IU, y ha explicado que aunque ha constatado con Garzón que ambos piensan que "es necesario un cambio político en nuestro país", ha confirmado también que difieren en "cómo" conseguir ese cambio.

"Tenemos visiones diferentes de lo que significa la unidad popular y la estrategia electoral", ha manifestado Iglesias, al tiempo que ha insistido en que para Podemos, la unidad popular "no se construye a través de los partidos ni de acuerdos entre dirigentes sino desde abajo".

Aún así, Iglesias considera que el encuentro ha sido "muy positivo". De hecho, ha asegurado que en él ha podido constatar "una diferencia entre lo que representa Garzón y lo que representan otros sectores de IU". "Creo que es bueno que entre nosotros haya colaboración política aunque ello no se tenga necesariamente que traducir en colaboración electoral", ha señalado.

LA PUERTA DE PODEMOS, "ABIERTA" A GARZON

Preguntado sobre si le ha ofrecido a Garzón la posibilidad de sumarse a Podemos, ha manifestado que desde Podemos siempre han afirmado que quieren contar "con todo el mundo, venga de donde venga y tenga en el bolsillo el carné que tenga".

"La puerta esta abierta. Podemos ya ha desmotado que en sus listas pueden participar personas que no son de Podemos y que no quieren ser de Podemos. Ojalá hubiera más compañeros como Alberto que vieran esa opción. Creo que no es el caso, pero nosotros vamos a construir un proceso de empoderamiento ciudadano y de participación ciudadana en el que las puertas de Podemos como siempre están abiertas", ha reafirmado.

Así, ha insistido en que aunque le gustaría "poder contar con gente como Alberto", no puede "decir lo mismo respecto de IU, desde el respeto". "Me encantaría contar con alguien como él. Me encantaría contar con otras personas que proceden de IU, pero eso es distinto a establecer un acuerdo con IU", ha sentenciado.

"Insisto, me he entendido bien con Alberto pero Podemos no va a llegar a un acuerdo electoral con IU. Eso no quiere decir que Alberto y yo no colaboremos, que Alberto y yo no hablemos y que pueda existir una agenda de cambio que podamos compartir", ha remachado.

GARZON: "QUEDA TIEMPO"

Pese a esta postura, Garzón ha defendido que "queda tiempo" para conformar una candidatura de unidad para las elecciones generales, aunque también ha constatado las "diferencias" existentes entre Podemos e IU sobre la forma de articulación de esa lista a la Presidencia del Gobierno.

Garzón ha declarado ser "siempre optimista y esperanzado" y por ello cree que la unidad popular está más cerca después de este encuentro, pese a la negativa de Pablo Iglesias. "Estamos de acuerdo en el diagnóstico de lo que está sucediendo", ha celebrado apuntando que ahora todas las organizaciones deben "estar a la altura" del momento político.