Gamarra, sobre la investidura de Feijóo: "No vamos a someter la investidura a un grupo de prófugos de la Justicia"

Alberto Núñez Feijóo se enfrenta en unas horas al debate de investidura tras ser propuesto por el Rey como candidato a la Presidencia después de ser la lista más votada en las elecciones generales del 23J. Desde el Partido Popular son "realistas" y creen que la investidura no saldrá adelante por falta de apoyos pero que ven necesaria e "imprescindible que los españoles sepan que Feijóo es una alternativa".

El líder del PP cree en una "España despierta, que no se resigna, que se revela", expresa la portavoz de los 'populares' en el programa 'Más de Uno' de Onda Cero. Sobre el acto celebrado en la plaza de Felipe II de Madrid considera que fue "un éxito" y que están "satisfechos" porque demuestran que España "está muy despierta con las cosas que nos acechan".

"Las imágenes de ayer demuestran que se desbordaron las expectativas y sin duda es que esa España despierta no se resigna, se revela y que quiere y que cree una España que es la que Alberto Núñez Feijóo plantea a todos los españoles en el debate de investidura" del martes 26 de septiembre.

Dignidad e igualdad, los dos 'as' de Feijóo en la investidura

En el debate que tendrá lugar este martes, Feijóo defenderá "un proyecto de país que busca un gobierno para todos y no única y exclusivamente saciar las expectativas y demandas de unos independentista con un conjunto de escaños para mantenerse en el poder", dice Gamarra en referencia a las exigencias de los partidos independentistas a Pedro Sánchez para darle su apoyo.

Gamarra también ha explicado cómo afrontarán este martes la investidura y cuáles son las líneas del discurso del líder del Partido Popular: "Vamos a defender un proyecto de dignidad desde los principios y la defensa de la igualdad de todos los españoles (...) un gobierno para todos".

También se ha mostrado muy crítica con las exigencias del partido de Carles Puigdemont y del resto de independentista que piden la amnistía y la autodeterminación. "No vamos a someter la investidura a un grupo de prófugos de la Justicia que lo que exigen es que se les absuelva y que no se les aplique el Estado de Derecho (...) y que las sentencias que dictó el Tribunal Supremo y que tendría que dictar en un futuro cuando esos prófugos se pusieran a disposición de la Justicia pues no son justas".

La amnistía no iban el programa electoral del PSOE

Otro asunto que ha tratado la secretaria general del PP es la amnistía. "No hay que olvidar que la amnistía no iba en el programa electoral del Partido Socialista y por tanto estamos ante un fraude". También lo comentaba Feijóo en el programa de 'Espejo Público' de Antena 3, que estaba convencido de que si Sánchez hubiese llevado la amnistía en su programa, "el resultado del 23J hubiese sido muy distinto"

Asegura que el Partido Popular no apela al transfuguismo y que están denunciando "un gran fraude a sus propios electores" y apelando a las conciencias y a lo que expresaban hace unos meses, antes de las elecciones generales, cuando aseguraban que se aplicaría el Estado de Derecho y "que los prófugos serían puestos a disposición de la justicia, no que serían amnistiados".