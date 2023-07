Gamarra critica el Gobierno "fallido y de parálisis" que propone Sánchez: "No ha sido capaz de asumir la derrota"

Este jueves, la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha concedido una entrevista a 'Espejo Público' en la que ha hablado de la actualidad de su partido y del futuro de la gobernabilidad de España tras los ajustados resultados de las elecciones generales del 23J.

Gamarra ha manifestado su apoyo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha aseverado que no existe "polémica" en torno a su liderazgo, después de unas jornadas en las que figuras como la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre apuntase que el futuro del partido pasa por Isabel Díaz Ayuso. La portavoz ha remarcado que la "unidad" dentro de la formación es "incuestionable".

Gamarra defiende el liderazgo de Feijóo

En cuanto a las palabras de la expresidenta madrileña, Gamarra ha hecho referencia al "contexto" en el que pronunció sus palabras, reiterando que se trata de un tema "zanjado". "Este partido en estos momentos es un solo hombre detrás de Feijóo, con una unidad que es incuestionable y que además fue pública, latente y notoria el pasado lunes en la Junta Directiva Nacional del PP", ha asegurado.

De la misma manera, ha indicado que no ha mantenido ningún tipo de contacto con Aguirre después de sus declaraciones y ha repetido que "están todos volcados en lo que es importante y están todos detrás de quien ha ganado las elecciones". En este sentido, ha puesto en valor el papel del líder de la oposición, destacando que, en año y medio, "ha conseguido que el Partido Popular gane las elecciones municipales y autonómicas y las generales".

Siguiendo con su argumentación, ha recordado que su partido lidera "11 de los 17 gobiernos autonómicos", Ceuta y Melilla, además de contar con la vicepresidencia en Canarias y con la "gran mayoría de los ayuntamientos en España". "A todo eso ha sumado la victoria el pasado domingo en las elecciones generales", ha remarcado.

Gamarra pide la abstención a Sánchez

Los resultados de las elecciones generales no han sido los esperados para el Partido Popular, pero la secretaria general del partido asevera que Feijóo "no renuncia a liderar un Gobierno en España", incluso aunque sea con una "mayoría simple". No obstante, ha solicitado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que facilite la investidura del líder de la oposición mediante la abstención y le ha instado a "arrimar el hombro".

"Para ser investido presidente del Gobierno se puede ser investido con una mayoría absoluta y se puede ser investido con una mayoría simple. Caben las dos posibilidades y eso también es importante ponerlo encima de la mesa", ha enfatizado Gamarra, señalando que la alternativa del "perdedor" es la de una repetición de elecciones o, dice, un Gobierno "fallido y de parálisis".

"Se va a echar en manos de Bildu, de un prófugo de la Justicia y de independentistas para pagar cualquier precio, lo que generaría el bloqueo en el funcionamiento de nuestro país", ha apuntado, echando en cara a los socialistas por querer apoyarse en quienes "no creen en España".

Por otro lado, descarta una abstención por parte del PP en caso de no contar con los apoyos suficientes para investir a Feijóo. La 'número dos' del partido ha reivindicado que es Feijóo quien ganó en los comicios y, por tanto, "quien debe plantearse esa abstención es el PSOE".

Las peticiones de Junts a Sánchez, "inviables"

La portavoz del PP también ha hecho referencia a Junts, que con sus siete escaños se convierte en una fuerza clave para la investidura de Sánchez. Gamarra ha resaltado que esa investidura llevaría al "bloqueo" en el funcionamiento del país, y ha recordado una vez más la predominancia de los 'populares' en el Senado y en las comunidades autónomas.

"Este es el mapa político de nuestro país. Y esto lo que exige es que la respuesta tenga en cuenta, desde la responsabilidad, que ese mapa político debe garantizar una gobernabilidad que permita que el país funcione", ha recalcado, "sobre todo si los apoyos en los que puede estar pensando pasan por amnistías o referéndums y cuestiones como la independencia, que son inviables, imposibles e inconstitucionales".

"Yo creo que hay elementos más evidentes para pensar que lo razonable, lo que da moderación, lo que da serenidad y lo responsable es que lidere el Partido Popular el Gobierno", ha repetido. No obstante, ha reconocido que los pactos son "complejos", pero se ha vuelto a remitir a la opción de una mayoría simple en segunda votación.

Pendientes del voto CERA

El voto del extranjero puede ser determinante de cara a lograr esa mayoría simple, ya que hay dos escaños, uno en Madrid y otro en Girona, que dependen de unos pocos votos, lo cual podría "cambiar uno arriba el resultado". Aun así, ha lamentado los resultados del 23J, señalando que "quien ha quedado segundo ni tan siquiera ha sido capaz de asumir la derrota y felicitar al ganador".

Sin embargo, Gamarra también ha hecho autocrítica con su partido y ha admitido que deberían haber "necesitado mayor movilización". "Más allá también de las expectativas, que las nuestras eran superiores", ha añadido.