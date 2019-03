Gallardón niega "con rotundidad" que pretenda suceder a Rajoy

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha negado "con rotundidad" este lunes que aspire a suceder al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciando que su actual cargo será "la última responsabilidad política" de su vida, una decisión que, según Gallardón, tomó cuando aceptó formar parte del actual Ejecutivo de España.

Preguntado por la prensa durante la inauguración del curso de verano 'Justicia y Sociedad' que se celebra esta semana en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial y que ha sido inaugurado por el ministro, Gallardón ha sido tajante al responder sobre la posibilidad de que suceda en un futuro al presidente del Gobierno.

Será ministro "hasta que el presidente quiera"

"Con toda rotundidad se lo digo, la respuesta es no", ha asegurado. "Esta usted delante del ministro de Justicia que ya no será en su vida política cosa distinta que ministro de Justicia", ha añadido Gallardón refiriéndose así mismo en tercera persona, y vinculando su permanencia en el mundo de la política a la de Mariano Rajoy en la presidencia del Gobierno, a quién ha agradecido "la oportunidad que me ha dado de ser ministro de Justicia", ha dicho.

De ese modo, Gallardón ha afirmado que será ministro "hasta que quiera el presidente o hasta que el presidente decida en su momento, dentro de siete años (sic), no presentarse a la reelección, y por lo tanto haya otro presidente del Gobierno", ha pronosticado.

Según Gallardón, la decisión de abandonar la política tras su actual ocupación es una decisión que ya había tomado al aceptar la cartera de Justicia, a finales de 2011, siendo todavía alcalde de Madrid. "Cuando el presidente del Gobierno me convocó para formar parte de su Gobierno, tenía muy claro en ese momento, y lo sigo teniendo ahora, que esa sería la última responsabilidad política que yo ocuparía en mi vida", ha relatado el ministro de Justicia, quien se considera "afortunado" por haber podido "transformar la realidad" durante su carrera política.