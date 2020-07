Gallardón destituye a un alto cargo por sus insultos en twitter

Sin embargo, este comentario en Twitter no fue el primero en este sentido. Otros textos polémicos en la red social lanzados desde la cuenta de Autrán tuvieron como protagonistas a las ministras Trinidad Jiménez y Carme Chacón o al dirigente del PNV Iñigo Urkullu.

La cuenta oficial en Twitter del equipo del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón (@equipogallardon), lanzó ayer un mensaje en el que se leía que allí sólo se recogen las opiniones, declaraciones y actos del primer edil.

"No suscribimos ningún tuit no publicado por nosotros", añadían. Tras el conocimiento del cese, en la cuenta oficial en Twitter del portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky, se puede leer que en el Consistorio "no se deben ni nombrar ni mantener altos cargos que no respeten los valores democráticos".

Por otro lado, CC.OO. firma un comunicado en el que arremete contra la "actitud agresiva y descontrolada en las manifestaciones públicas del ex coordinador de Circulación, que podría tener un efecto espejo en el estilo represivo que la platilla de agentes de Movilidad ha venido sufriendo desde su creación en 2004".