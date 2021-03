Fran Carrillo explica su "estoy hasta los cojones de todos nosotros" pronunciado el miércoles en el Parlamento andaluz

Fran Carrillo, diputado de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, se ha hizo viral ayer miércoles tras pronunciar un discurso en la Cámara de Andalucía en el que cargó contra la clase política (él incluido) y que arrancó con una cita al primer presidente de la República española, Estanislao Figueras: "Estoy hasta las cojones de todos nosotros", dijo, añadiendo justo después: "Hoy siento vergüenza de pertenecer a la clase política", en referencia al adelanto de las elecciones en Madrid y a las mociones de censuras registradas contra el PP en Murcia y Castilla y León, por haber ocurrido todo "en medio de una pandemia".

El político ha acudido este jueves al programa de radio de Onda Cero Más de Uno para explicar su intervención. La frase, ha indicado, la hizo Estanislao Figueras "en un contexto muy parecido al actual" en el que la clase política "era incapaz de llegar a acuerdos".

"La gente me ha dicho que mi discurso representa el sentir de la ciudadanía", ha indicado. "Estamos dando un ejemplo que es muy mejorable. Muere gente a diario, se cierran negocios, no sabemos cuándo terminará la pandemia... No estamos ofreciendo una representación a la altura de lo que exigen los españoles", ha argumentado.

"Se trata de cuestiones que solo interesan a la clase política. Tenemos que hacer una lectura crítica todos, incluido mi partido y yo mismo, pero sobre todo los que están metidos en este juego de intercambio de cromos".

Un "régimen" de 40 años

Carrillo ha recordado que su partido llegó a Andalucía "para acabar con un régimen de 40 años podrido por la corrupción, donde todos los días salen casos de corrupción que cualitativa y cuantitativamente son los más bochornosos de Europa".

"Si tú tienes un socio que no cumple acuerdos, o sales de ese Gobierno o explicas muy bien el movimiento que tienes que hacer para que los ciudadanos entiendan por qué les arrebatas esa estabilidad", ha indicado.