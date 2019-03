La Fiscalía estudia recurrir la libertad de Bolinaga

La Fiscalía de la Audiencia Nacional está estudiando el auto de libertad condicional del preso etarra enfermo Iosu Uribetxebarria Bolinaga dictado este jueves por el juez central de Vigilancia Penitenciaria para decidir si recurre o no después de mostrarse contrario a su excarcelación la semana pasada.



Así lo han informado fuentes fiscales, que han precisado que el fiscal coordinador de vigilancia penitenciaria, Pedro Rubira, está analizando "con detenimiento" la resolución del juez José Luis Castro, que han calificado de "compleja", y han apuntado que a principios de la próxima semana informarán de su postura.



Sin embargo, estas mismas fuentes han insistido en que el criterio de la Fiscalía en este asunto ha sido oponerse a la concesión de la libertad condicional del preso al considerar, de acuerdo con el informe de la forense de la Audiencia Nacional, que Uribetxebarria no estaba en fase terminal y podía ser tratado en prisión.



Quienes ya han presentado un escrito ante el juzgado han sido los representantes legales del terrorista, que han exigido la ejecución inmediata de la libertad condicional de Uribetxebarria, que no saldrá de prisión hasta que la decisión del juez sea firme.



La presidenta de la Asociación de Victimas del Terrorismo (AVT), Angeles Pedraza, ha rechazado la petición del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de mantener una encuentro este viernes o el próximo lunes y ha aplazado a la próxima semana la decisión sobre si reunirse con el responsable de Interior.



Pedraza ha desvelado que ha recibido una llamada de Fernández Díaz para pedirle un encuentro en las próximas horas después de que se acordase conceder la libertad condicional al secuestrador de Ortega Lara, Josu Uribetxeberría Bolinaga. Esta decisión ha sido posible después del tercer grado otorgado por Interior al terrorista.



La concesión de la libertad condicional a Bolinaga ha provocado el rechazo unánime de las asociaciones de víctimas, ante lo que la presidenta de la AVT ha acudido este viernes a la sede del Ministerio del Interior para entregar una carta dirigida a Fernández Díaz transmitiéndole su "rechazo total" a esta decisión y el "dolor e indignación" que están sufriendo las víctimas de ETA.



Pedraza, que ha entregado la misiva al director del gabinete del ministro, considera que la concesión de la libertad condicional a Bolinaga es una decisión "política", ya que existían "informes suficientes" para mantenerle en prisión, y además llega después de otras decisiones "erróneas" como a su juicio fueron el traslado del etarra al País Vasco y la concesión del tercer grado penitenciario.