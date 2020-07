El fiscal asegura que Otegi nunca ha pasado "la raya de lo ilegal a lo legal"

El fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota ha justificado su petición de diez años de prisión para el exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi diciendo que, pese a su supuesta "habilidad" estratégica, nunca ha pasado "la raya de lo ilegal a lo legal".



El fiscal ha ironizado con el alias de "Ronaldinho" atribuido a Otegi -"se decía que es por la habilidad de esta persona en hacer estrategias"- para decir que "esa habilidad no le ha permitido nunca pasar la raya de lo ilegal a lo legal".



"Seguimos haciendo quiebros, seguimos haciendo estructuras, pero al término del partido seguimos estando en el lado de la ilegalidad, en el lado del soporte a ETA", ha añadido el representante del Ministerio Público.



No "es creíble" que Otegi actuara sin estructura

El fiscal ha dicho también que "no es creíble" que Otegi actuara "sin una estructura" -el exportavoz de Batasuna afirmó durante el juicio que los acusados formaban un grupo de reflexión y debate autónomo- y ha afirmado que el procesado era "el líder de la estructura".



"Creemos que es el líder de la estructura, el referente, lo han dicho los demás acusados, es la persona cuyo proyecto ha estado siempre en el lado de la ilegalidad y no en el legalidad", ha manifestado.



González Mota ha continuado en tono irónico señalando que si, como dice Otegi, la reflexión sobre el cambio de estrategia se inició en 2006 -tras el atentado de la T-4- y se llevó a cabo hasta la detención de los acusados en octubre de 2009, "de poco sirvió".



Además, y para justificar por qué este miércoles ha modificado su calificación provisional y ha decidido acusar a Otegi y al exsecretario general de LAB Rafael Díez Usabiaga de pertenencia a organización terrorista en grado de dirigente, el fiscal ha dicho que los propios acusados han admitido en la vista que en Bateragune se ponía en contacto la experiencia y la juventud.



"Se trata de que la experiencia, el desarrollo, los que conocen la situación, se pongan en contacto con los jóvenes. Es decir, es una estructura integrada por jóvenes y por personas con experiencia, los líderes del proyecto", ha dicho el fiscal, que ha asegurado que no ha hecho la petición de pena como dirigiente "porque se llame de una u otra forma".