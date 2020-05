Fernando Simón: "No tengo miedo a que se me investigue; si el 8-M tuvo algún efecto en la pandemia fue marginal"

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias

(CCAES), ha sido cuestionado en su rueda de prensa diaria por la investigación que presuntamente apunta a responsabilidades penales del propio Simón y del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar las manifestaciones del 8-M antes de la pandemia del coronavirus: "Yo personalmente no tengo ningún temor a que se me investigue o no. Me han comentado que alguien ha interpuesto una querella. Bueno, se dará la información y el juez actuará como tenga que actuar", ha dicho.

Sobre el 8-M, Simón ha respondido: "En cuanto a Madrid, hemos revisado los datos mil veces y claramente el 8-M, si ha tenido algún efecto en la evolución de la pandemia, ha sido muy marginal. No creo que tengamos que insistir mucho en este tema".

Este lunes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destituido al jefe de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego López de los Cobos, por "pérdida de confianza" al no haber comunicado, según fuentes cercanas al instituto armado, que había remitido al juzgado un informe sobre las manifestaciones del 8M.

La destitución de Cobos llegaba después de que se revelara el contenido del informe que la Guardia Civil ha remitido al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que investiga al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por autorizar las manifestaciones del 8-M, el Día de la Mujer, cuando ya había brotes de coronavirus.

En ese informe se incluye una investigación al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien supuestamente "manejaba al menos tres días antes de la manifestación del Día de la Mujer datos que evidenciaban la gravedad de la crisis" del coronavirus.