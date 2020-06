Fernando Simón: "Me da vergüenza ir por la calle por las muestras de cariño de la gente"

Fernando Simón ha comparecido hoy en rueda de prensa para hablar sobre la situación del coronavirus en España y actualizar la cifra total de fallecidos, que permanecía congelada en 27.136 durante los últimos doce días.

Durante la comparecencia de Fernando Simón y Salvador Illa, ministro de Sanidad, se ha conocido que la cifra de muertes por coronavirus en España desde que comenzó la pandemia ha ascendido a 28.313. En los últimos 14 días han fallecidos 182 personas por coronavirus

Durante la rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias sanitarias ha reconocido que sale poco a la calle: "Yo creo que mi confinamiento va a durar un poco más que el de la mayoría de las personas".

"Me da un poquito de vergüenza ir por la calle con todas las muestras de cariño que la gente me muestra en las pocas veces que he salido. Procuro salir lo justito", reconoce Fernando Simón.

Sanidad ha anunciado también que se han producido al menos 34 nuevos brotes de coronavirus desde el pasado 11 de mayo, pero ha asegurado que todos se mantienen controlados.