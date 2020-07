Fernandez Díaz aclara que al hablar de "excesos" aludía a los "radicales"

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado esta tarde que cuando por la mañana habló de "excesos" en relación con los incidentes de Valencia entre la policía y los manifestantes se refería "de manera muy especial a los que cometen los radicales y violentos que aprovechan determinadas circunstancias para hacer cosas que no deben".

"Ya he dicho que nosotros estamos para controlar los excesos y no para excedernos en el control. Ya lo he dicho y está dicho para personas inteligentes, pero que quede claro que cuando hablo de los excesos, estoy hablando de manera muy especial de aquellos radicales y violentos que aprovechan determinadas circunstancias que no deben hacer en ningún momento", ha aclarado en declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados.

A primera hora de este martes, el ministro aseguró que junto a los estudiantes que protestaron el lunes en Valencia había infiltrados "radicales y violentos" que son los que, a su juicio, crean los problemas, y ha admitido que eso ha provocado "algún exceso y alguna actuación desafortunada por parte de algún policía".

"Cuando digo controlar el exceso lo digo por el exceso de quienes se puedan manifestar de manera violenta e incluso agresiva, y también de quienes puedan, desde las filas de la policía, tener una actuación que a lo mejor ha sido excesiva: lo estudiaremos", decía en esta entrevista.

"Procuremos que las aguas vuelvan a su cauce. Moderación y prudencia es lo que le conviene a todos y yo como ministro quiero transmitir un mensaje de prudencia y que la moderación vuelva lo antes posible", ha dicho el ministro por la tarde en el Congreso, donde ha abogado por defender "siempre las leyes y que todos los ciudadanos puedan disfrutar de los derechos constitucionales, de los que tienen derecho manifestarse y los que tienen derecho también a que sus derechos sean garantizados por las fuerzas de seguridad".