Felipe VI pide a la UE unidad y no avalar "planteamientos geopolíticos de otra época"

El Rey Felipe VI ha aprovechado su intervención ante el Pleno del Parlamento Europeo, en Estrasburgo, para lanzar un mensaje político de fondo en un momento marcado por la incertidumbre internacional. Con motivo del 40 aniversario de la adhesión de España y Portugal a las Comunidades Europeas, el jefe del Estado ha instado a la Unión Europea a no aceptar ni avalar "planteamientos geopolíticos de otra época" y a reforzar su cohesión interna como principal garantía de estabilidad.

Sin aludir de forma expresa a ningún líder o país concreto, el Rey ha subrayado que cualquier fenómeno que afecte a una parte del espacio europeo termina teniendo consecuencias para el conjunto. En ese sentido, ha defendido que la fuerza de Europa reside en su unidad y en su capacidad para actuar de forma coordinada ante desafíos comunes.

Europa no es un logro garantizado

Durante su discurso, Felipe VI ha advertido de que la Unión Europea no puede darse por descontada. Ha recordado que el contexto actual exige un compromiso renovado de los Estados miembros y de sus instituciones para preservar un proyecto que, a su juicio, nunca ha sido tan necesario como ahora. El monarca ha descrito a Europa como un referente ético y político en tiempos convulsos, con una noción del bien común profundamente arraigada.

En materia de política exterior, el Rey ha insistido en que la UE debe seguir apostando por soluciones basadas en las normas y el diálogo como vía para resolver conflictos, promover la cooperación y evitar escenarios de confrontación. En ese marco, ha advertido que aceptar enfoques anclados en lógicas del pasado supondría un retroceso para el proyecto europeo.

Defensa, autonomía y vínculo atlántico

Felipe VI también ha puesto el foco en la necesidad de avanzar en la defensa europea y en la autonomía estratégica, siempre en coordinación con la Alianza Atlántica. Ha considerado prioritario reforzar el pilar europeo dentro de la OTAN como la mejor forma de preservar un vínculo transatlántico basado en el respeto y la lealtad. A su juicio, sin ese marco de cooperación, el mundo se encaminaría hacia un escenario más incierto y peligroso.

El Rey ha reclamado, además, audacia en las políticas internas de la UE, con especial atención a la productividad, la innovación y el desarrollo de la inteligencia artificial, así como una revisión de la burocracia y del exceso regulatorio. Ha recordado que la pandemia demostró la capacidad de los europeos para responder de forma conjunta cuando se aprovechan las fortalezas de cada Estado miembro.

En la parte final de su intervención, Felipe VI ha repasado la transformación de España desde su ingreso en Europa en 1986, un proceso que ha calificado de reencuentro tras décadas de aislamiento. Ha señalado que la pertenencia a la UE ha sido clave en la modernización del país y que España también ha contribuido de forma decisiva al desarrollo del proyecto común. El Rey ha cerrado su discurso apelando a preservar el legado europeo, especialmente pensando en las generaciones más jóvenes.

