Felipe González cree que Rajoy debe dar una explicación "definitiva" a los ciudadanos

El expresidente del Gobierno Felipe González, ha pedido a Mariano Rajoy que tome la iniciativa y que comparezca en un "debate abierto" para ofrecer una explicación "definitiva" a los ciudadanos sobre el 'caso Bárcenas'.

En función de estas aclaraciones, que en ningún caso se trataría de "explicaciones judiciales", ha señalado González, tomaría una decisión sobre si el presidente del Gobierno debería o no dimitir. "Rajoy se debería explicar, y si, como consecuencia de lo que tiene que explicar, considerase que no debe mantenerse en el cargo, o el parlamento o él, puede que sí. Pero eso depende de una explicación clara, definitiva de qué está pasando", ha añadido.

En cuanto al planteamiento de una moción de censura por parte del PSOE, ha señalado que tiene "lógica", en el sentido de que "no se hubiera planteado en ningún caso si no hubiera este bloqueo de presencia y de explicación en el Parlamento".

González, quien considera que el secretario general socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, "ha explicado muy bien" los motivos por los que ha anunciado la moción de censura, ha señalado que éste es "el único mecanismo que no puede bloquear una mayoría parlamentaria". "Obviamente el objetivo de una moción de censura no es que explique el presidente del gobierno", ha añadido. "Ruego respetuosamente (a Rajoy) que tome la iniciativa y que comparezca, no una vez, sino las que sea necesario en un debate abierto en el parlamento para explicar a la soberanía nacional y a los ciudadanos todo lo que tenga que explicar, ahora y después. Eso da mucha dignidad a las instituciones", ha indicado.

González ha realizado estas declaraciones en una comparecencia este viernes en Mérida, acompañado por el secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quienes han participado en una reunión con los órganos de dirección de los socialistas extremeños.