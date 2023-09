Feijóo, tajante contra el independentismo: "El 94 % de los votantes no pueden ser chantajeados"

Alberto Núñez Feijóo ha mantenido este miércoles un encuentro con el presidente de Canarias y secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo. El líder del Partido Popular, que ha anunció que no se reuniría con Junts tras las exigencias de Carles Puigdemont,

"El 94% de los votantes no pueden ser chantajeados" por el 6% que prefirió el independentismo, y ha vuelto a proponer un gobierno de coalición con el PSOE, partido político al que invita a "recapacitar" esta opción. "Es inaceptable aceptar amnistía, un referéndum o financiar el independentismo. No se puede aceptar la quiebra del estado de derecho o (que se afirme) que España no es una democracia", expresaba Feijóo.

Núñez Feijóo asegura que sigue tendiendo la mano a Pedro Sánchez para "contribuir al abrazo entre españoles" y para que España "no caiga en una anomalía democrática y que una persona buscada por la Justicia decida el futuro de nuestro país".

Contacto entre PSOE y PP

El PP está realizando una ronda de contactos antes del debate de investidura previsto para los días 26 y 27 de septiembre. Para Alberto Núñez Feijóo hay tres vías tras las elecciones generales y ninguna de ellas incluye pactar con los partidos independentistas y no ve que sea momento de "aceptar el chantaje".

Las tres opciones que barajaría serían que la investidura saliera adelante, es decir, un cambio de Gobierno, pactar con los partidos constitucionales -incluido el PSOE- o repetir las elecciones. "Prefiero el sí de 11 millones de ciudadanos al sí de cuatro diputados", manifestaba.

Destaca que "sólo el 6% de los electores han votado partidos independentistas" y agradece a Puigdemont sus sinceridad sobre las exigencias que quiere para apoyar a Pedro Sánchez.

"Si se mantiene los requisitos tenemos poco de qué hablar y nos podemos ahorrar la reunión", aunque da 'portazo' al partido, agrega que si Junts modifica, cambia o matiza las exigencias no tendría problema en mantener una reunión.