Feijóo promete reservar la mitad de las nuevas viviendas a precio tasado

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, propone nuevas medidas sobre vivienda frente a los “parches” y los “anuncios vacíos” del Gobierno. Apuesta por reducir de diez a cuatro años el tiempo medio de construcción para nuevas viviendas, para lo que será necesario asumir “la situación extraordinaria” que vive el país y “reformar todas las leyes que hagan falta para que Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos se pongan en dirección al mismo objetivo”.

Destaca que el Plan de Vivienda del PP en el que llevan “meses trabajando” reservará obligatoriamente la mitad de los inmuebles a vivienda asequible mediante la figura del Proyecto Residencial Estratégico, para cuya materialización conllevará “abrir un tiempo de excepción de 48 meses para agilizar la construcción y rehabilitación de vivienda”.

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, será la encargada de registrar en el Senado, este viernes, la reforma de la Ley del Suelo para dar “seguridad jurídica a los planes urbanísticos”.

El plan del PP gira sobre cuatro ejes: movilizar suelo público para construir vivienda asequible con un precio que sea un 30% inferior a la media del mercado, bajadas de impuestos a propietarios, inquilinos y compradores, medidas contra la ‘okupación’, y avales para que los jóvenes y otros colectivos vulnerables puedan pagar la fianza del alquiler o acceder a una hipoteca.

Feijóo reconoce que “ni la solución es simple ni llegara de un día para otro”, pero sí avisa al Gobierno de que no puede “sostenerse en promesas frustradas, cuando no imposibles”. Y apuesta “por un cambio de arriba abajo en todo lo que no está funcionando”.

Ayudas para los jóvenes

Ante una veintena de asociaciones relacionadas con el sector y los consejeros de vivienda de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, Feijóo adelanta que la próxima semana presentará a los jóvenes un programa completo de ayudas con el objeto de que se les facilite la adquisición de su primera vivienda, siempre con el objetivo de que los jóvenes no “renuncien a ser propietarios porque comprar una casa es inalcanzable para ellos”.

“Si hay un convencimiento detrás de este Plan es que no puede haber en España una generación perdida de la vivienda”, asegura, dado que “la emergencia en materia de vivienda es un hecho”.

Seguridad ante los okupas

Se compromete a que la primera medida que sacará adelante cuando gobierne será de apoyo a los propietarios, promulgando una ley que desaloje a los okupas en 24 horas y aumente las penas por estos delitos, bloqueada desde hace más de un año en el Congreso de los Diputados. “La vivienda es un derecho, pero no lo es la okupación”, subraya.

Feijóo espera que el Gobierno apoye su Plan de Vivienda pero si no lo hace, se compromete a aprobar todas estas medidas en la primera semana de su mandato si llega a La Moncloa. Fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana aseguran que ya hay una Ley del Suelo en el Congreso de los Diputados. “No hace falta presentar más. ¿Cuándo firma el Partido Popular?” se preguntan en Moncloa.

