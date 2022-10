Alberto Núñez Feijóo plantea desalojos en 24 horas y 3 años de cárcel para los okupas

El líder del PP ha elegido Cataluña, la comunidad donde hay más okupaciones, para desgranar sus medidas. Se ha comprometido a "no mirar para otro lado" y buscar una solución a este problema que "afecta a muchos catalanes".

Alberto Núñez Feijóo recuerda que el fenómeno de la okupación "no es de izquierdas o de derechas, es un delito" y le echa en cara al presidente Sánchez no actúe "¿por qué no lo hace? porque tiene socios que no están a favor. Y si esos socios fallan, el Gobierno no tiene la mayoría para seguir gobernando".

Propuestas del PP

1-. Desalojo en el plazo máximo de 24 horas a aquellos que no puedan acreditar un título jurídico válido para estar en la vivienda donde viven

2-. Desalojo inmediato en caso de una flagrante delito.

3-. Reforzar las penas por delito de usurpación de vivienda, hasta 3 años de cárcel.

4-. Mejorar la protección jurídica frente a la actuación de las mafias.

5-. Considerar nula la inscripción de un ocupante ilegal en el padrón municipal.

6-. Prohibir que un inmueble ocupado ilegalmente pueda tener la consideración de morada o domicilio.

7-. Devolver las cantidades abonadas al propietario de esa vivienda que ha sido ocupada, el IBI del ayuntamiento y el Impuesto de Patrimonio en las CCAA donde lo haya por el periodo que haya durado la ocupación ilegal de la vivienda.

8-. Reforzar los equipos de las Fuerzas de Seguridad y los Tribunales de Justicia, para que los desahucios se produzcan en 24 horas y los desalojos se produzcan de forma inmediata

El PP presentó, este verano, en el Congreso una proposición de ley orgánica para que se debata antes de que finalice el año. Así, asegura Feijóo, "vamos a esclarecer la postura de los partidos". La suya es que a "una familia sin recursos hay que ayudarla y protegerla siempre pero a un ocupante ilegal no hay que desahuciarlo, hay que desalojarlo de la vivienda".

Gira por España

El líder popular ha inaugurado, en Barcelona, la primera de las convenciones sectoriales que hará por distintas localidad españolas "para tomar el pulso a la calle y prepararnos para las elecciones" locales y autonómicas de mayo, asegura Feijóo. La siguiente tendrá lugar el próximo lunes en Madrid en la que se hablará de Juventud.