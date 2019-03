Feijóo pide a Rubalcaba que explique "si el Partido Socialista Catalán es del PSOE o no"

EL LÍDER DEL PP GALLEGO CRITICA A RUBALCABA

El presidente del Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a los socialistas españoles que "se centren y se mojen" porque "la ambigüedad permanente se les va de las manos y no lleva a ningún sitio". "Que digan si el de Cataluña es su partido o no, si el Partido Socialista Catalán es del PSOE o no y, si no lo es, que funden un nuevo Partido Socialista en Cataluña, pues es bueno para Cataluña y para España", ha manifestado.