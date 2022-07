Feijóo pide al PSOE "depurar responsabilidades" por los ERE: "Se confirma la mayor corrupción de nuestra historia democrática"

Recién iniciado el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo ha querido mandar un mensaje de apoyo, "de admiración y respeto" a las personas que luchan a día de hoy contra los incendios forestales en España, y recordando su etapa como presidente de la Xunta de Galicia: "Yo he vivido también situaciones de impotencia y preocupación". En alusión a esto último, ha mostrado su "respaldo a todos los alcaldes y presidentes autonómicos que se han visto o se siguen viendo afectados a los incendios forestales".

Acto seguido, Feijóo ha dado paso a lo que se veía venir: su postura tras la sentencia definitiva de los ERE, que no admite los recursos de José Antonio Griñán y Manuel Chaves para ser exculpados de la causa por la que el primero ha sido condenado a seis años de prisión y el segundo a nueve años de inhabilitación. Feijóo lo ha dejado entrever con sus primeras palabras: "El partido ha de referirse obligatoriamente a una de las informaciones del día".

Y, acto seguido, se ha pronunciado sobre la trama de corrupción en la que hubo implicados históricos dirigentes del PSOE de Andalucía: "Hoy es el día en que la justicia ha condenado a dos expresidentes de Andalucía y del PSOE durante 14 años. Ha condenado a 16 años cargos de gobiernos socialistas, lamentablemente por corrupción. Se hace evidente que, durante muchos años, la Junta se sirvió del dinero público para servirse de sus intereses electorales y políticos".

Feijóo no generaliza y no carga contra todo el PSOE

El presidente del Partido Popular asegura que este martes "es el día en que se confirma la mayor corrupción de nuestra historia democrática, y que ha tenido un impacto económico comprobado, de 680 millones de euros" Sin embargo, no ha incluido a todo el PSOE en sus críticas por la sentencia: "La inmensa mayoría de los cargos políticos es gente honrada, también de cargos y altos cargos del PSOE. No voy a usar el hecho de que haya personas que no hayan estado a la altura. No voy a usar ningún caso por demoledor que sea aunque este sea el más grave en 40 años de democracia para desacreditar al PSOE".

Pese a no criticar al PSOE conjuntamente tras la ratificación de la sentencia de los ERE, Feijóo ha arremetido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber llegado al poder tras publicarse la sentencia de la trama Gürtel, relativa al PP: "Sé que lo hicieron con nuestro partido. El señor Sánchez fue presidente por una sentencia muchísimo menos grave. Eso a mí no me va a condicionar, porque mi objetivo es no ser Pedro Sánchez", ha dicho entre aplausos, añadiendo que "al PSOE le corresponde tomar decisiones y depurar responsabilidades en las filas de su partido"

Por otro lado, Feijóo, que ahora encabeza todos los sondeos y se sitúa como el líder político mejor valorado, asegura que "la política e una actividad noble que gestionan gentes honestas". Insiste en que el PP tiene una "alternativa fuerte y convincente" y que su partido ha creado "una nueva esperanza", que es "la esperanza de que es posible un cambio". Feijóo dice que esas ganas de cambio "no surgen por casualidad, es causa y consecuencia de comportamientos muy concretos que han ido gestionado un sentimiento mayoritario como el que hay hoy en las calles de España", resaltando que "hay un clamor en todos los territorios". Sobre las deserciones en el PSOE y el Gobierno, dice que "esta derivada estaba cantada" porque "cuando un gobierno acaba cociéndose como un suflé, antes o después acaba desinflándose"