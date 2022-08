Feijóo, sobre el apoyo de Yolanda Díaz a las manifestaciones de los sindicatos: "El Gobierno tiene que aportar soluciones, no manifestarse"

Los precios de la energía siguen muy altos y los sindicatos amenazan con un 'otoño caliente' si los salarios no suben. Además, piden a la patronal que sea consciente de ello. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, asegura que no irá a las manifestaciones pero las apoya. "La CEOE no está a la altura de las circunstancias".

La consigna de los sindicatos es pelear por las subidas de los salarios. Y cuenta con el apoyo de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que asegura que tienen "toda la razón para salir a la calle a movilizarse contra la patronal". Y es que el Gobierno quiere cumplir el compromiso de elevar el salario mínimo interprofesional al 60% del salario medio, hasta los 1.078 euros mensuales. Es decir, un total de 14 pagas.

A pesar de ello, los sindicatos quieren que el salario suba más. Según Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, desde los sindicatos solicitan "que el salario suba en torno a los 1.100 euros. Eso sería el 10%". Todavía queda mucha negociación con varias fechas marcadas, entre las que están el 2 de septiembre con una Comisión de Expertos y en noviembre con la mesa del diálogo social.

Por su parte, los empresarios acusan a la vicepresidenta de perseguir "fines electorales". También dicen que no es momento de subidas salariales. Según el vicepresidente de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, "es una decisión del Gobierno y que tiene que tomar, no por motivos electoralistas sino por motivos de estado y del bien común".

El PP se suma a las críticas a Yolanda Díaz

Alberto Núñez Feijoo, presidente del PP, se ha sumado a las críticas a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. "Al Gobierno le corresponde aportar soluciones más que manifestarse (...) Esto es lo que le ha dicho una vicepresidenta a otra vicepresidenta. Yo estoy de acuerdo con la vicepresidenta que ha dicho esto".

La negociación se presenta complicada. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha opinado esto al respecto: "Nosotros a lo que motivamos y llamamos es a que haya acuerdo". El Gobierno insiste en que "hay margen para subir salarios". Además, hoy se ha conocido que nuestra economía ha crecido cuatro veces más en el segundo trimestre que la media de la OCDE. Mientras que durante los meses de abril y junio el PIB de España ha subido un 1,1%, el de la OCDE ha subido tan solo un 0,3%".