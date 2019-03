Expediente a un mosso que insultó en Facebook a los acampados en Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un expediente informativo a un Guardia Urbano, Ferran T.F., por hacer comentarios insultantes a los acampados del movimiento 15 de mayo en la plaza Catalunya en su Facebook incitando a la violencia contra los indignados.



Según ha informado el consistorio, este expediente se inició de forma inmediata cuando se tuvo conocimiento de los comentarios para estudiarlos, y será la investigación la que determine el alcance de la falta y de la sanción que se le imponga.



"Lo mío ha sido como estar en una pastelería y no poder comer ni un trocico de pastel... tanto hijo de puta y ni una colleja he podido dar... estoy hasta por currar el sábado por la noche con lo del Barça... a ver si suena la flauta...", rezaba uno de los mensajes en su muro.



Asimismo criticaba a los Mossos diciendo: "He entrado a las 6 de la mañana para ver a los Mossos hincharse a dar palos durante seis horas, acabar saliendo por patas como niñas y los guarros (porque sí, ni en Gracia he visto tanto perroflauta) de vuelta a la plaza Catalunya".



Como respuesta otro usuario de la red social aseguraba que lo había visto por la tele y que les había faltado un poco más de determinación, aunque no había estado mal, añadiendo: "malditos perroflautas!!. Pero qué coño pedís! si no habéis trabajado en vuestra puta vida!!! volver a las casas ocupadas!".



A este comentario le siguen otros de distintos internautas que también responden al urbano como: "A la cámara de gas!! digo... a las duchas... jaja"; o "Hoy los parados en vez de cobrar el paro han cobrado el palo"; todos ellos han sido estudiados por los Mossos d'Esquadra para saber si sus autores pertenecen al cuerpo de los Mossos o de la Guardia Urbana, cosa que han descartado por el momento.