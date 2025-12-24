Pedro Sánchez felicita la navidad a los militares de misión en el extranjero: "Sois la mejor versión de España"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este miércoles la tradicional videoconferencia navideña con las misiones militares españolas desplegadas en el exterior, un encuentro en el que ha subrayado su papel como guardianes de la seguridad ciudadana ante emergencias dentro del país, como los grandes incendios que afectaron a España el pasado verano.

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo trasladó a los soldados un "mensaje de felicitación, de gratitud y profundo reconocimiento" en nombre del Gobierno. "Un año más os habéis volcado en la tarea de proteger a España y habéis contribuido con vuestra labor a la paz, a la seguridad internacional que es tan importante en nuestros días", afirmó.

"Sois la mejor versión de España y el ejemplo vivo de los valores de entrega y de solidaridad que definen a nuestro país como miembro activo", ha afirmado, añadiendo que espera que 2026 "traiga por fin la paz a tantos rincones del mundo necesitados de ella. Esa paz que vosotros contribuís día a día allí donde estéis.

En referencia al ámbito nacional, Sánchez destacó el "ejemplo de abnegación" mostrado por las Fuerzas Armadas en "situaciones muy complicadas". En este sentido, recordó haber comprobado de primera mano el afecto que su presencia generó entre la ciudadanía en "momentos muy críticos", como la lucha contra los "devastadores incendios" del pasado verano.

De igual forma, Pedro Sánchez ha querido agradecer a los "más de 20.000 militares" que han participado en misiones fuera de las fronteras del país durante el 2025, una cifra que, según el presidente "ilustra el compromiso de nuestro país con la paz y con la seguridad internacional y con un orden multilateral basado en reglas", ha afirmado.

También ha querido rendir homenaje a los 175 hombres y mujeres caídos a lo largo de 36 años de misiones: "Los tenemos muy presentes en nuestro recuerdo y rendimos un merecido tributo a su memoria", ha aseverado.

