Crecen las críticas a Pedro Sánchez desde dentro de su partido: "El PSOE no tiene nada que ver con Vox, pero tampoco con Junts, Podemos ni Bildu"

Las derivadas de corrupción por presunto amaño de contratos, los casos de acoso sexual desatendidos por la directiva socialista, especialmente el caso de Francisco Salazar y el reciente batacazo del PSOE en las elecciones extremeñas han generado el caldo de cultivo perfecto para que la supervivencia de Pedro Sánchez en la Moncloa y al frente del partido comience a cuestionarse con más fuerza que nunca.

Ahora, voces del interior del Partido Socialista comienzan a cuestionar el liderato de Sánchez, como el caso de Jordi Sevilla, que pretende presentar un manifiesto para crear una alternativa socialdemócrata a la "podemización" de Sánchez. El exministro y expresidente de Red Eléctrica considera que esta legislatura "nunca debió comenzar", reclamando al presidente del Gobierno la convocatoria de elecciones, insinuando que debería dar un paso al lado y de paso a otros en lugar de volver a presentarse. "Así no podemos seguir", asegura.

En una entrevista con Europa Press, el exministro explica que le sorprendió la "euforia desbordante" que mostraba su partido la noche electoral del 23 de julio de 2023 porque el PP no había obtenido con Vox una mayoría absoluta y el PSOE sí podía formar una mayoría alternativa. "Yo no la acabé de entender", ha explicado Sevilla.

En su opinión, el Partido Socialista no tiene nada que ver con Vox, pero tampoco con Junts, ni Podemos ni Bildu. Si bien es cierto que admite que se puede llegar a acuerdos puntuales con ellos, no se puede cimentar la visión de España en "esos aliados". Para el exministro, durante esta legislatura se ha olvidado "lo importante". Cree que la "mayor anormalidad política" que hay hoy en España es que el PP y el PSOE, representando casi el 70% de los españoles, no sean capaces de hablar y ponerse de acuerdo. En su opinión, se está asumiendo como "normal" lo que no lo es, como el hecho de que ambos partidos mayoritarios no puedan acordar la construcción de vivienda, la financiación autonómica o la renovación de las instituciones.

Críticas desde Extremadura

No es el único que critica la actual deriva del PSOE, este miércoles, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Extremadura, achacó parte de la culpa de los malos resultados electorales a la gestión por parte del Ejecutivo en el programa Espejo Público: "Lo que ha pasado en Extremadura no tiene que ver con el candidato y si es bueno o no. Esto tiene una altura nacional y los extremeños que votaban al PSOE y han dejado de hacerlo es porque no están de acuerdo con cómo está actuando el PSOE en el Gobierno central", remarcó.

Por último, el exmandatario ha analizado la situación general del partido y ha sugerido que la estrategia actual del Gobierno: "Da la sensación que algunas veces desea que Vox gane mucha fuerza para que vuelva el voto socialista en las generales, pero la sanidad y la educación depende de las comunidades autónomas. Si perdemos las comunidades autónomas, aunque ganemos las generales, podríamos perder muchos derechos", concluyó.

