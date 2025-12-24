Feijóo remite a la jueza sus whatsapps con Mazón el día de la Dana y pide declarar el 9 de enero telemáticamente

Este miércoles, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha remitido al Juzgado de Instrucción de Catarroja, que investiga la gestión de la Dana que causó 230 muertos en la provincia de Valencia, los mensajes de 'whatsapps' que se envió con el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón el día de la tragedia. Además, solicita que la comparecencia prevista para el 9 de enero se produzca de manera telemática.

La jueza citó a declarar, en calidad de testigo, al líder nacional del PP a petición de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento. La instructora justificó su decisión en que este testigo podría "dar razón de los comentarios" que Mazón pudo "haber hecho" el 29 de octubre de 2024 "a raíz de las conversaciones" con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en estas diligencias previas, "sobre la información que iba recibiendo".

"Absoluta disposición a colaborar"

Fuentes del PP señalan a Europa Press que Feijóo ha trasladado un escrito al juzgado "para confirmar su absoluta disposición a colaborar con la instrucción", más en este caso, "por el obligado respeto que merecen las víctimas de la Dana y a sus familiares".

Pide comparecer por medios telemáticos

El líder del PP ha solicitado en el documento remitido que la comparecencia se produzca por medios telemáticos en virtud de la legislación vigente.

Desde el PP señalan que la jueza ofreció la posibilidad de remitir los mensajes de Carlos Mazón el día 29 de octubre de 2024 "de manera voluntaria" y, a pesar de no estar obligado a hacerlo, "Feijóo ha remitido en el día de hoy un acta notarial que da fe de todos y cada uno de los mensajes recibidos en ese día por parte del 'expresident', así como el contexto en que se produjeron para su mejor comprensión".

Los populares explican que tanto Feijóo como Mazón se intercambiaron todos los mensajes vía 'Whatsapp', "sin que se establecieran llamadas ni correos electrónicos o cualquier otro sistema de comunicación".

El PP remarca, además, que "no solo confía plenamente en la justicia", sino "que no va a contribuir a su descrédito iniciado por parte del Gobierno de España". "No hay 'lawfare' en nuestro país y las decisiones de los jueces, no se combaten, se acatan", ha defendido.