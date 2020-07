Un exedil de Pozuelo no declara por el 'caso Gürtel' al no poder pagar el billete de Galicia a Madrid

El exconcejal de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Roberto Fernández Rodríguez no ha acudido a declarar esta mañana a la Audiencia Nacional como testigo en el 'caso Gürtel' alegando que no tiene dinero para pagar su billete de Galicia a Madrid. Según han informado fuentes jurídicas, el exedil ha llamado al juzgado de instrucción 5 de la Audiencia Nacional, titularidad de Pablo Ruz, para avisar de que no podía acudir a la citación por motivos económicos, dado que está en paro y no puede costearse el transporte a la capital española.

Fernández Rodríguez fue concejal del PP en Pozuelo cuando Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra Ana Mato, gobernaba en el Ayuntamiento. El exedil pidió al juez declarar voluntariamente el pasado 21 de febrero y dijo que aportaría al instructor documentación en su poder correspondiente al periodo en que Sepúlveda era alcalde, sin especificar de qué se trataba. Unos días más tarde, el 27, comunicó al juzgado que no comparecería hasta que se resolvieran ciertos aspectos personales y pidió hacerlo bajo anonimato, y ahora el juez le había citado como testigo.

Aparte del exconcejal, hoy también estaban citadas tres personas más como testigos: el exdirector financiero de la empresa Bolfor, Eduardo Sánchez de las Heras, el empresario José Antonio Martínez Carrascosa y un marchante de arte que supuestamente hizo negocios con Luis Bárcenas. Este último tampoco ha acudido a declarar, mientras que De las Heras ha reconocido que accedió a falsear un contrato a la exnovia de Sepúlveda para pagar a éste la primera cuota de la compra de un coche de lujo. Ha explicado además que esta operación le costó su puesto en la empresa, puesto que fue despedido a raíz de la misma.

En cuanto a Martínez Carrascosa, se le ha preguntado si su empresa trabajó para Orange Market, la filial valenciana en la trama Gürtel, en una campaña electoral del PP. El empresario ha explicado que sí realizó labores para esta empresa en la campaña y ha dado así validez a varias facturas que los investigadores sospechaban falsas