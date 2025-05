El exdirector de gabinete de Reyes Maroto admite una reunión con socios de Aldama, pero no recuerda nada más

El ex jefe de gabinete de la exministra de Industria Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart, declara en el Tribunal Supremo ante el juez del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, y allí ha reconocido reuniones con personas que estarían involucradas en la trama de los hidrocarburos, según confirman fuentes judiciales presentes en la declaración.

Admite un encuentro a petición de Koldo García, el exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, para tratar un asunto relativo a una empresa de dos socios del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama. Aunque no asegura no poder más detalles porque esos días "había muchas reuniones, propuestas por asesores", entre ellos Koldo y ha apuntado que no recuerda quiénes participaron en esa reunión. Es más, tampoco recuerdo si fue un encuentro protocolario y si elevó el asunto a la entonces ministra de Industria.

Ha tenido que ir a los juzgados para comparecer como testigo por el presunto cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos de material sanitario y de obra pública.

Díaz Bidart era citado como testigo a petición de las acusaciones populares para aclarar si se produjo una reunión en Industria con Rivas y Pano para intentar conseguir la licencia de operador de hidrocarburos para una empresa.

Claudia Montes admite que pidió ayuda a Ábalos para buscar trabajo y que Koldo lo gestionó

La exmiss Asturias 2017 ha reconocido ante el juez que pidió ayuda al exministro José Luis Ábalos para que le buscara trabajo y que lo logró gracias a la mediación de su exasesor en el Ministerio, Koldo García, en Logirail, una empresa pública filial de Renfe.

Montes, que ha comparecido por videoconferencia desde los juzgados de Gijón en vez de presencialmente en el Tribunal Supremo, ha declarado poco más de cuarenta minutos y ha abandonado el edificio sin hacer declaraciones a los medios. Según la UCO, Montes "podría haber sido contratada irregularmente en la empresa pública LogiRail por "la influencia" del exministro y con "la relevante colaboración" de Koldo García.

