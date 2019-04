EXCLUSIVA: Nuevos datos sobre la supuesta caja B del PP valenciano

El juez levanta el secreto de sumario y queda al descubierto cómo, supuestamente, funcionaba la trama corrupta entre exaltos cargos del PP municipal valenciano. María José Alcón, exconcejal de cultura y una de las investigadas, se lo resume así a su hijo:

María José Alcón.- “Yo les tenía que hacer una transferencia legal de mi cuenta para blanquear dinero. Vamos, corrupción política total”.

Vicente Burgos.- “Pero cómo que para blanquear. No lo entiendo”.

María José Alcón.- “¿No lo entiendes cariño? Pues ellos tienen mucho dinero negro”.

Vicente Burgos.- “¿Quién?”

María José Alcón.- “Pues de empresas del partido, de empresas, comisiones, corrupciones, etc. Entonces ese es un dinero que no pueden aflorarlo”.

Vicente Burgos.- “¿Y cuantos billetes de 500 tienen ellos?”

María José Alcón.- “Y yo qué sé cariño. Si como tú me dijiste una vez y tienes más razón que un santo, en este país lo único que funciona es la corrupción”.

El nombre de la exalcadesa de Valencia aparece, a menudo, en el libro de contabilidad del grupo municipal. Se anotan varios regalos a su nombre, y alguno supera los 40.000 euros. En el mismo documento hay también muchas anotaciones de ingresos de 1.000 euros. Es la cantidad que, según algunos testigos, el partido les pedía para poder blanquear el dinero negro. En esa misma contabilidad aparece un cheque firmado por Barberá. Su valor: 1.000 euros.

Durante la investigación se graban conversaciones a más personas. Entre ellas a Marcos Benavent, uno de los arrepentidos del caso. Él siempre ha hablado de reparto de supuestas comisiones:

Marcos Benavent.- “Yo te he dejado ahí 10.000. He dejado 5.000 para el partido porque Alfonso viene así, y yo me he quedado 5.000”.

La información llega también a evidenciar enfrentamiento entre ellos. Como el de Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia, con su jefa, la alcaldesa. Es la mujer de Grau quien se lo cuenta a su hijo:

María José Alcón.- “Alfonso la ha tenido muy gorda con Rita y le ha dicho que tenga cuidado: `Fíjate en lo que haces y lo que has incumplido porque hay un tema que he pagado yo, y sabes que es cosa tuya` Es que le han cogido de chivo expiatorio. El no ha hablado nunca con Urdangarín. Si no lo conoce”.

El propio Grau llega a amenazar con dejar el partido por culpa de esta situación. Se queja de estar cargando con las responsabilidades del caso Nóos.

Alfonso Garu.- “Me doy de baja en este mismo momento de un partido que se dedica a castigar a inocentes para tapar el culo a los verdaderos culpables”.

La operación Taula busca financiación irregular del partido. Investiga ya a más de 40 exaltos cargos y asesores del Ayuntamiento de Valencia.