Estudiantes abordan a Ximo Puig en la calle para hacerle una petición desesperada sobre el coronavirus: "¿A quiénes vamos a hablar?"

Estudiantes han abordado al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, para recriminarle que los exámenes universitarios sigan siendo presenciales pese a la evolución al alza de la pandemia del coronavirus.

En plena calle, Ximo Puig contesta a los estudiantes que lo paran que hoy mismo tiene una reunión y avanza que se va a tratar " si se está preparados para hacerlos online".

El estudiante sigue interpelando a Ximo Puig a quien explica "estamos viendo aulas con 200 personas y ahí se están haciendo aglomeraciones, en las puertas del campus igual, en las facultades igual. Estamos viendo que no nos responden correos , los profesores no nos responden, los coordinadores no nos responden... ¿a quiénes vamos a hablar?"

Ante la queja de los estudiantes Puig asegura que "ahora sí que lo vamos a presentar a trámite".